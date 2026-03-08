ЗСУ уразили «Панцир-С1», десантний катер і пункти управління БпЛА ворога

Сили оборони України 7 та 8 березня завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях Донецької і Запорізької областей, а також у Криму. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у неділю.

Зокрема, українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного на території тимчасово окупованого Криму. Наразі остаточні результати та масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім цього, Сили оборони завдали серії ударів по пунктах управління безпілотниками російських військ.

Під удари потрапили:

пункт управління БпЛА «Оріон» у районі Красносільського (тимчасово окупований Крим);

у районі (тимчасово окупований Крим); пункт управління БпЛА у населеному пункті Дунайка (Бєлгородська область рф);

у населеному пункті (Бєлгородська область рф); пункт управління безпілотниками у районі Гуляйполя (Запорізька область);

у районі (Запорізька область); пункт управління БпЛА у Селидовому (тимчасово окупована частина Донецької області).

Також було уражено командно-спостережні пункти російських підрозділів у кількох районах.

Йдеться про позиції противника поблизу:

Нижнього Рогачика (тимчасово окупована частина Запорізької області);

(тимчасово окупована частина Запорізької області); Новопетриківки, Волновахи, Селидового (на території тимчасово окупованої Донеччини).

У Генштабі зазначили, що ступінь завданих втрат противнику наразі уточнюється.

Напередодні також повідомлялося, що під Донецьком було уражено місце зберігання безпілотників «Шахед».

За попередніми даними, Збройні сили України застосували ракети ATACMS та SCALP, після чого на об’єкті спалахнула пожежа та почалася вторинна детонація боєприпасів.

👉 Також сьогодні стало відомо, що у тимчасово окупованому Донецьку стався потужний вибух, після якого почалася сильна пожежа.