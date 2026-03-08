ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

ЗСУ уразили «Панцир-С1», десантний катер і пункти управління БпЛА ворога

Денис Молотов
ЗСУ уразили «Панцир-С1», десантний катер і пункти управління БпЛА ворога
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Сили оборони України 7 та 8 березня завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях Донецької і Запорізької областей, а також у Криму. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у неділю.

Зокрема, українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного на території тимчасово окупованого Криму. Наразі остаточні результати та масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім цього, Сили оборони завдали серії ударів по пунктах управління безпілотниками російських військ.

Під удари потрапили:
  • пункт управління БпЛА «Оріон» у районі Красносільського (тимчасово окупований Крим);
  • пункт управління БпЛА у населеному пункті Дунайка (Бєлгородська область рф);
  • пункт управління безпілотниками у районі Гуляйполя (Запорізька область);
  • пункт управління БпЛА у Селидовому (тимчасово окупована частина Донецької області).

Також було уражено командно-спостережні пункти російських підрозділів у кількох районах.

ЗСУ уразили «Панцир-С1», десантний катер і пункти управління БпЛА ворога 01
Фото: Генеральний штаб ЗСУ.
Йдеться про позиції противника поблизу:
  • Нижнього Рогачика (тимчасово окупована частина Запорізької області);
  • Новопетриківки, Волновахи, Селидового (на території тимчасово окупованої Донеччини).

У Генштабі зазначили, що ступінь завданих втрат противнику наразі уточнюється.

Напередодні також повідомлялося, що під Донецьком було уражено місце зберігання безпілотників «Шахед».

За попередніми даними, Збройні сили України застосували ракети ATACMS та SCALP, після чого на об’єкті спалахнула пожежа та почалася вторинна детонація боєприпасів.

👉 Також сьогодні стало відомо, що у тимчасово окупованому Донецьку стався потужний вибух, після якого почалася сильна пожежа.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

рф вдарила по будинку в Харкові новітньою ракетою: зросла кількість загиблих

ВАЖЛИВО

Швеція затримала судно, що перебуває під санкціями України

ВАЖЛИВО

ППО України відбила масштабну комбіновану атаку росії

ВАЖЛИВО

Україна проти участі росії у Венеційській бієнале – спільна заява МЗС і Мінекономіки

ПОДІЇ

Трамп висунув Ірану вимогу безумовної капітуляції

ВАЖЛИВО

Українських інкасаторів можуть вислати з Угорщини після затримання

ВАЖЛИВО

Бійці СБУ в Донецькій та Луганській областях знищують ворожі цілі

ЛУГАНЩИНА

На росії атаковано хімічний завод «Уралхім»

ВАЖЛИВО

США повідомили про знищення 11 іранських кораблів у затоці

ПОДІЇ

Україна повернула з російського полону 200 військових під час 72 обміну

ВАЖЛИВО

Дрон рф атакував судно в порту Чорноморськ

ВІЙНА

Зеленський повідомив деталі телефонної розмови із Макроном

ВЛАДА

Іран оголосив про «закриття» Ормузької протоки

ВАЖЛИВО

Основні матеріали для теплих шкарпеток

СУСПІЛЬСТВО

Іран завдав удару по базах в Іраку та Йорданії з німецькими військовими

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип