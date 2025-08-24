«Зроблено в Україні»: новий офіс центру зайнятості допомагає бізнесу та підприємцям 

На базі Бучанської філії Київського обласного центру зайнятості працює офіс «Зроблено в Україні», який став платформою підтримки для всіх, хто прагне започаткувати власну справу або розвивати вже наявний бізнес. Тут консультують як пересічних громадян, так і підприємців чи організації, надаючи допомогу з навчання, написання бізнес-планів та оформлення грантових заявок.

Журналісти «Ірта-fax» поспілкувались з консультанткою роботодавця відділу надання послуг роботодавцям Бучанської філії Київського обласного центру зайнятості Іриною Крупою, яка детально розповіла про роботу офісу «Зроблено в Україні» й нові можливості для українців, які туди звертатимуться за послугами.

«Ми тут можемо надати консультацію щодо навчання, перенавчання, щодо відкриття власної справи, а також щодо компенсаційних програм з боку нашого центру зайнятості», – зазначає Ірина Крупа.

Повідомляється, що в офісі кожен охочий може отримати фахові поради щодо відкриття власної справи, складання бізнес-плану та участі в державних програмах підтримки.

Додається, що фахівці центру зайнятості супроводжують підприємців на всіх етапах: від формування ідеї до отримання гранту. Особлива увага приділяється компенсаційним програмам для роботодавців – відшкодуванню витрат на заробітні плати та єдиний соціальний внесок.

«В наш офіс «Зроблено в Україні» може звернутися будь-хто зі своєю бізнес-ідеєю. Ми допоможемо, проконсультуємо на всіх етапах. Якщо потрібна допомога із написанням бізнес-плану, якщо потрібна допомога із подачею безпосередньо заявки уже на отримання гранту – люди можуть звертатися, звичайно ми надаємо інформацію», – говорить консультантка роботодавця відділу надання послуг роботодавцям Бучанської філії Київського обласного центру зайнятості.

Докладніше у відео:

На базі центру зайнятості діють навчальні курси тривалістю до двох тижнів, де майбутні підприємці вчаться складати бізнес-плани, аналізувати ризики та розробляти стратегії розвитку.

Також додається, що одним із ключових інструментів допомоги є програма мікрогрантів «Власна справа». Подати заявку можна через портал «Дія», де також доступний шаблон бізнес-плану.

Сума гранту може сягати:

до 250 тис. грн – для всіх охочих;

до 500 тис. грн – для дружин та чоловіків учасників бойових дій;

до 1 млн грн – для самих учасників бойових дій (за умови, що вони зареєстровані як ФОП не менш як рік).

Заявки проходять перевірку кредитної історії та розглядаються комісією центру зайнятості.

Фахівчиня офісу «Зроблено в Україні» наголошує, що багато людей, які звертаються до офісу, приходять із бізнес-ідеями. Але не всі знають, з чого почати. Для таких людей важлива моральна підтримка, адже інколи найближче оточення не вірить у їхні плани. Тому, тут підприємці отримують не лише знання, а й впевненість у тому, що їхня справа може стати успішною.