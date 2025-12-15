Понеділок, 15 Грудня, 2025
Знищено підводний човен рф у Новоросійську

Денис Молотов
Знищено підводний човен рф у Новоросійську

Служба безпеки України здійснила чергову унікальну спецоперацію на росії. Внаслідок успішної роботи в порту Новоросійська було уражено російський підводний човен. Уперше в історії підводні дрони «Sub Sea Baby» підірвали субмарину класу 636.3 «Варшавянка» (за класифікацією НАТО — Kilo).

У результаті вибуху підводний човен зазнав критичних пошкоджень і фактично був виведений з ладу. На його борту перебували чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», які росія використовує для ударів по території України.

Зазначається, що операція була проведена спільно 13-м Головним управлінням військової контррозвідки СБУ та Військово-морськими силами України.

Вартість підводного човна класу «Варшавянка» оцінюється приблизно у 400 млн доларів США. Водночас з урахуванням чинних міжнародних санкцій будівництво аналогічної субмарини нині може коштувати до 500 млн доларів. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою «Чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для гідроакустичних систем (сонарів).

Зазначений підводний човен був змушений перебувати у порту Новоросійська після успішних спецоперацій надводних морських дронів «Sea Baby», унаслідок яких російські кораблі та субмарини були витіснені із Севастопольської бухти у тимчасово окупованому Криму.

Раніше повідомлялося, що в Криму було знищено російський підводний човен «Ростов-на-Дону», який перебував у порту Севастополя. Субмарина затонула безпосередньо на місці.

Крім того, 12 грудня стало відомо про спільну спецоперацію українських військових та повстанського руху «Черная Искра», у результаті якої було уражено два російські судна в Каспійському морі. Кораблі «Композитор Рахманінов» та «Аскар-Сариджа» перевозили озброєння і військову техніку.

👇Також на росії сталося падіння Ан-22: важкий військово-транспортний літак Ан-22 «Антей» зазнав катастрофи під час планового обльоту після проведених ремонтних робіт.

