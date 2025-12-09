Вівторок, 9 Грудня, 2025
На росії впав військово-транспортний літак Ан-22 після ремонту

Денис Молотов
На росії сталося падіння Ан-22: важкий військово-транспортний літак Ан-22 «Антей» зазнав катастрофи під час планового обльоту після проведених ремонтних робіт.

Як повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС, інцидент стався у Фурманівському районі Івановської області. За попередніми даними, на борту перебувало семеро членів екіпажу, однак їхня доля наразі залишається невідомою.

☝️ Оперативні служби рф інформують, що літак упав в акваторію Уводського водосховища. Уламки повітряного судна вже виявлені на поверхні води, і рятувальні підрозділи продовжують роботу на місці аварії.

📢 «Падіння Ан-22 в Іванівській області сталося в районі Уводського водосховища, фрагменти літака знайдені на воді. Ан-22 робив плановий обліт після ремонту», — цитують російські ЗМІ повідомлення служб.

ℹ️ Ан-22 «Антей» вважається найбільшим у світі турбогвинтовим літаком. Машину створено для транспортування важких та великогабаритних озброєнь, військової техніки, особового складу, а також для десантування — як парашутного, так і посадкового. Літак здатний перевозити до 80 тонн вантажу на значні відстані. На росії загалом залишалося лише чотири такі борти, причому два з них зберігалися на консервації.

Це не перший авіаційний інцидент у російських військових структурах цього року. Раніше у рф розбився штурмовик Су-25, який упав під час навчально-тренувального польоту. Тоді пілот встиг катапультуватися й вижив.

У жовтні також було зафіксовано падіння винищувача МіГ-31 у Липецькій області. На цьому літаку, здатному нести ракети «Кинджал», сталася відмова системи випуску шасі, що й спричинило аварію.

☝️ Падіння Ан-22 стала черговим інцидентом із російською військовою авіацією, що викликає питання щодо технічного стану та рівня обслуговування російських літаків, особливо тих, що перебувають у службі десятиліттями.

