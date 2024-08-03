Знищено російський підводний човен – носій ракет «Калібр»

Українські сили оборони завдали потужних ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це у суботу, 3 серпня, повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

📢 «За підтвердженою інформацією, вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК Тріумф. Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф Ростов-на-Дону. В результаті влучання човен затонув на місці», – йдеться в повідомленні.

Підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (за класифікацією НАТО – клас Kilo) є одним із чотирьох підводних човнів цього класу, здатних застосовувати ракети Калібр.

📢«Ростов-на-Дону був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. 13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. У подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів. Знищення Ростов-на-Дону черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря», – повідомляє Генштаб.

👉 Нагадаємо, вчора повідомлялось, що за даними неофіційних джерел було повідомлено про ураження позиції ЗРК С-400 «Тріумф» на висотах Кая-Баш у Севастополі, проте офіційне підтвердження тоді ще не надійшло.