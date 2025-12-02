Вівторок, 2 Грудня, 2025
Знеструмлення в Україні на ранок 2 грудня: наслідки нових атак рф

Денис Молотов
Знеструмлення в Україні на ранок 2 грудня: наслідки нових атак рф

Станом на ранок 2 грудня в Україні залишаються знеструмленими споживачі в кількох областях — на Одещині, Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині — внаслідок нових російських ударів. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

📢 У компанії зазначили, що «скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу та заживити усіх знеструмлених абонентів».

Знеструмлення в Україні на ранок 2 грудня: наслідки атак рф ☝️ За інформацією «Укренерго», споживання електроенергії продовжує зростати. Станом на 9:30 ранку 2 грудня воно було приблизно на 2% вищим, ніж у той самий час добою раніше. Таку динаміку пояснили похолоданням та суцільною хмарністю на території країни, що збільшує навантаження на енергосистему.

У компанії нагадали, що через попередні масовані ракетні й дронові удари росії в усіх регіонах України сьогодні діють вимушені обмеження споживання. Йдеться про погодинні відключення в межах від 0,5 до 3 черг, а також графіки обмеження потужності для бізнесу та промислових підприємств.

📢 «Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень», – йдеться в офіційному повідомленні.

Знеструмлення в Україні на ранок 2 грудня: наслідки нових атак Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Також в Міненерго повідомили про ситуацію на ЗАЕС: рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.18 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

👉 Нагадаємо, що в ніч на вівторок 25 листопада російські агресори завдали масштабного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури у Києві та відразу кількох регіонах. Під ворожу атаку на енергосистему потрапили Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська й Харківська області.

