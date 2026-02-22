ЗМІ: москва і Вашингтон ведуть неофіційні переговори щодо Північного потоку

Диктатор рф володимир путін веде переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо можливого відновлення роботи газопроводів «Північний потік». Про це у суботу, 21 лютого, повідомляє Berliner Zeitung.

За даними видання, консультації відбуваються неофіційно та без участі Європейського Союзу.

Йдеться про газопроводи «Nord Stream» і «Nord Stream 2», які були пошкоджені внаслідок вибухів у вересні 2022 року. За інформацією джерел, тема трубопроводів нібито стала частиною ширших геополітичних контактів між москвою та Вашингтоном.

Офіційно проєкт вважається фактично закритим, а інфраструктура залишається непридатною до експлуатації. Водночас співрозмовники, близькі до російської сторони, стверджують, що обговорюється сценарій відновлення постачання газу до Європи — але вже під контролем США.

Як пише Berliner Zeitung, можливим варіантом може стати участь американських інвесторів у відновленні або викупі частини інфраструктури. Серед потенційно зацікавлених осіб називають інвестора Стівена Лінча, який раніше працював із російськими енергетичними активами.

У Німеччині офіційна позиція залишається незмінною: Берлін підтримує санкційну політику ЄС проти росії та не розглядає відновлення роботи газопроводів. Водночас інформація про можливі переговори без участі Євросоюзу викликала дискусію щодо ризиків для енергетичної безпеки Європи.

Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає. Нагадаємо, у березні минулого року міністр закордонних справ рф сергій лавров заявляв, що росія і США ведуть переговори щодо відновлення газопроводу «Північний потік». Тоді він висловив сподівання, що «американці змусять Європу не відмовлятися від російського газу».

Також раніше ЗМІ повідомляли, що у США нібито розробляють проєкт перезапуску газопроводу «Північний потік-2» до Європи за участю американських інвесторів.

👉 Нагадаємо, що у Німеччині видано ордери на арешт шістьох людей, яких підозрюють у причетності до підриву газопроводу «Північний потік» у вересні 2022 року.