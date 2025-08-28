У Німеччині видали ордери на арешт шістьох українців за «диверсію» на «Північному потоці»

У Німеччині видано ордери на арешт шістьох людей, яких підозрюють у причетності до підриву газопроводу «Північний потік» у вересні 2022 року. За інформацією провідних німецьких медіа — Die Zeit, Süddeutsche Zeitung та телеканалу ARD, усі ймовірні виконавці вже ідентифіковані, і вони є громадянами України.

Слідство нібито встановило, що до підготовки вибухів були залучені четверо водолазів, серед яких — жінка, яка спеціалізувалася на роботі з вибухівкою. Окрім них, в операції брали участь шкіпер та «координатор». Начебто саме «координатора» вдалося затримати на території Італії.

Німецька прокуратура добивається його екстрадиції, висунувши звинувачення в антиконституційному саботажі, організації вибуху та знищенні інфраструктури. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Водночас ситуація ускладнюється тим, що один із підозрюваних, за даними ЗМІ, вже загинув на фронті в Україні. Решта, ймовірно, переховуються на території держави. Повідомляється також, що одного з фігурантів намагалися затримати в Польщі, проте він уник арешту, скориставшись автомобілем українського військового аташе.

Німеччина досі не направила офіційних запитів на екстрадицію решти підозрюваних українській владі. Це може свідчити про небажання уряду ФРН робити цю справу політичним фактором у відносинах з Києвом.

Журналісти підкреслюють, що висновки слідства створюють додатковий політичний тиск на уряд Фрідріха Мерца. Берлін, за їхніми словами, намагається публічно дистанціюватися від процесу, щоб уникнути дипломатичного скандалу. Офіційна українська сторона водночас категорично заперечує будь-яку причетність своїх громадян чи держави до диверсії.

☝️ Нагадаємо, що вибухи на «Північному потоці» сталися 26 вересня 2022 року. Три підриви призвели до масштабних витоків газу з трубопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», прокладених дном Балтійського моря від росії до Німеччини. З чотирьох гілок газогону уціліла лише одна. Ця атака фактично вивела з ладу ключовий елемент російської енергетичної стратегії в Європі.