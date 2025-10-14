Жителі Лисичанської МТГ зможуть компенсувати частину іпотечного внеску

Жителі Лисичанської міської територіальної громади (МТГ) отримали можливість скористатися фінансовою підтримкою держави у вигляді компенсації першого внеску за програмою «єОселя» для придбання житла. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Так, від жовтня 2025 року діє Цільова програма одноразової матеріальної допомоги для часткової компенсації суми першого внеску за іпотекою для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – мешканців Лисичанської громади, які беруть участь у державній іпотечній програмі «єОселя».

☝️ Відповідно до умов програми, держава компенсує 30 % від суми першого внеску, але не більше 180 тисяч гривень. Ця підтримка покликана допомогти переселенцям із Лисичанської громади швидше адаптуватися та забезпечити себе постійним житлом у безпечних регіонах України.

📢 Право на компенсацію мають громадяни, які станом на 24 лютого 2022 року мали місце проживання на території Лисичанської МТГ та офіційно зареєстровані як ВПО у будь-якому населеному пункті України.

Щоб отримати допомогу, потрібно:

Після схвалення банком іпотечного кредиту і підписання договору купівлі-продажу житла, заявники повинні звернутися до Управління житлово-комунального господарства Лисичанської МВА із пакетом документів і відповідною заявою. Подати документи можна особисто або поштою за адресою:

📌 м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 2.

💬 Ознайомитися з повним текстом Програми, а також зі зразками заяви та згоди можна за 👉 посиланням.

Для консультацій мешканці громади можуть звертатися за телефонами:

📞 095 352 09 14

📞 050 567 63 92.

☝️ Також нагадаємо, що жителі Білолуцької громади можуть отримати фінансову підтримку для працевлаштування, що передбачає переїзд до іншого населеного пункту.