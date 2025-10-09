Жителі Білолуцької громади можуть отримати фінансову підтримку для працевлаштування, що передбачає переїзд до іншого населеного пункту. Про це у середу, 8 жовтня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Місцева влада пропонує жителям компенсацію витрат, пов’язаних із новим місцем проживання та транспортними витратами.

Зокрема, передбачено:

▪️ Компенсацію оренди житла за перші три місяці після переїзду. Якщо роботодавець не надає житло, держава відшкодовує до 5 500 грн на одну особу та додатково до 1 500 грн за кожного члена сім’ї, але не більше 10 000 грн на місяць.

▪️ Компенсацію переїзду та перевезення особистих речей у межах України — до 2 000 грн на одну особу та додатково 1 000 грн за кожного члена сім’ї.

☝️ Детальні умови надання допомоги викладені у додатках до Комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, які є мешканцями Білолуцької селищної територіальної громади, а також у програмі інших виплат на 2023–2025 роки.

З нею можна ознайомитися за 👉 посиланням.

Консультації з питань надання компенсацій доступні з понеділка до п’ятниці з 8:00 до 17:00:

📞 за номером 095 098 79 70 або

або 📩 на електронну адресу: bilolutsk@loga.gov.ua.

Ініціатива є важливою для підтримки мешканців громади, які змушені шукати роботу поза межами свого місця перебування через війну або економічні труднощі.

Місцева влада наголошує, що програма спрямована на те, щоб спростити адаптацію людей у нових громадах, створити умови для стабільного працевлаштування та зменшити фінансове навантаження на внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

👉 Також нагадаємо, що Білолуцька громада компенсує витрати на переїзд і оренду житла для працевлаштування в інших містах