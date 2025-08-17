Неділя, 17 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Зеленський зробив заяву про територіальні питання

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський зробив заяву про територіальні питання

Шостий президент України Володимир Зеленський підкреслив, що будь-які територіальні питання можна обговорювати лише під час тристоронньої зустрічі Україна-США-росія. Про це він заявив у Брюсселі в неділю, 17 серпня.

За його словами, росія поки що не демонструє готовності до такої зустрічі. Зеленський нагадав, що попри всі зусилля кремля, російські війська не змогли досягти суттєвих успіхів у Донецькій області.

📢 «путін виявився не здатен захопити цю територію за 12 років. Конституція України забороняє здачу територій або будь-які територіальні торги», — наголосив шостий глава держави.

Він також заявив, що відмова росії від переговорів має призвести до нових санкцій:

📢 «Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинне обговорюватися лише лідерами України та росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-росія. Поки що росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. І якщо росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції».

☝️ Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив, що Вашингтон і москва досягли домовленостей щодо «надійних гарантій безпеки» для України, які можуть діяти за принципом статті 5 НАТО.

Сам Зеленський наголосив, що безпекові гарантії після війни мають працювати як колективний захист і що вступ до ЄС Україна розглядає як частину цих гарантій.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Реалізація проєкту «Врятована спадщина» Новоайдарською громадою

ЛУГАНЩИНА

США заявили про неприпустимість мирних угод без Києва

ПОЛІТИКА

Опозиційний лідер Угорщини звинуватив рф у втручанні у вибори

ПОЛІТИКА

Дональд Трамп повідомив, що вирушає на росію

ВАЖЛИВО

ЄС зробив офіційну заяву після зустрічі Трампа з путіним

ВАЖЛИВО

Санкції частково зняли для проведення саміту Трампа і путіна

ПОЛІТИКА

Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту – прогноз ISW

ПОДІЇ

Україна може погодитися на компроміс щодо вже окупованих регіонів – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Литва будує трирівневу оборону на кордоні з системами ППО

ПОДІЇ

Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню – ISW

КОРДОН

Історична «бронза» України у спортивній аеробіці на Всесвітніх іграх-2025

СПОРТ

139 бойових зіткнень та понад 6000 обстрілів за добу: карти Генштабу

ПОДІЇ

В ОП спростували чутки про домовленість щодо повітряного перемир’я

ПОЛІТИКА

У Міноборони збільшили фінансування батальйонів на передовій

ВЛАДА

Трамп вилетів на Аляску для зустрічі з путіним

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"