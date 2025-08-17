Зеленський зробив заяву про територіальні питання

Шостий президент України Володимир Зеленський підкреслив, що будь-які територіальні питання можна обговорювати лише під час тристоронньої зустрічі Україна-США-росія. Про це він заявив у Брюсселі в неділю, 17 серпня.

За його словами, росія поки що не демонструє готовності до такої зустрічі. Зеленський нагадав, що попри всі зусилля кремля, російські війська не змогли досягти суттєвих успіхів у Донецькій області.

📢 «путін виявився не здатен захопити цю територію за 12 років. Конституція України забороняє здачу територій або будь-які територіальні торги», — наголосив шостий глава держави.

Він також заявив, що відмова росії від переговорів має призвести до нових санкцій:

📢 «Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинне обговорюватися лише лідерами України та росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-росія. Поки що росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. І якщо росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції».

☝️ Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив, що Вашингтон і москва досягли домовленостей щодо «надійних гарантій безпеки» для України, які можуть діяти за принципом статті 5 НАТО.

Сам Зеленський наголосив, що безпекові гарантії після війни мають працювати як колективний захист і що вступ до ЄС Україна розглядає як частину цих гарантій.