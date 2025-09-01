Вівторок, 2 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Зеленський закликав МОК зберегти жорстку позицію щодо рф і Білорусі

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський закликав МОК зберегти жорстку позицію щодо рф і Білорусі

Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що поспілкувався з новообраною президенткою Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі. Про це він написав у своєму зверненні Телеграм-каналі.

📢 «Говорив із президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Привітав з обранням на посаду. Побажав успіху та подякував за підтримку України й українських спортсменів і спортсменок з боку МОК», – зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що за час повномасштабної війни російська агресія забрала життя понад 600 українських спортсменів і тренерів. А також зруйнувала сотні спортивних об’єктів по всій країні.

📢 «Кожну спортивну подію, до якої російська держава дотягується, вона завжди намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді, а це – пропаганда ненависті та війни. Тому треба тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом. Говорили зараз, зокрема, про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Не тільки ми, в Україні, але й багато інших країн, що захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі і щодо агресивної росії, і щодо її спільниці Білорусі», – наголосив шостий президент України.

Зеленський також підкреслив, що Україна готова надавати МОК усю необхідну інформацію про наслідки війни для спорту. Також Зеленський запросив Ковентрі відвідати Україну особисто.

☝️ Раніше повідомлялося, що новообрана глава МОК Кірсті Ковентрі виступала за ідею повернення росії до міжнародних спортивних змагань, що викликало занепокоєння серед українських спортсменів і союзників України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

На фронті за добу відбулося 160 бойових зіткнень, ворог скинув 77 керованих бомб – Генштаб

ВІЙНА

У Криму ліквідовано радіолокаційну станцію російських окупантів

ВІЙНА

Кремінська громада уклала угоду з БФ «Чудо містечко» для підтримки ВПО

ЛУГАНЩИНА

Як обрати ідеальний письмовий стіл для школяра: рекомендації від KnapKnap

СУСПІЛЬСТВО

ЗСУ визволили селище Новоекономічне на Донеччині

ВІЙНА

Фон дер Ляєн: третина зброї для України від ЄС надходить з Болгарії

ПОЛІТИКА

Луганський військовий ліцей відзначив День знань: першокурсники отримали свої перші погони

ЛУГАНЩИНА

Є ризик витоку даних: “Укроборонпром” виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії

ПОДІЇ

Як заощадити воду завдяки сучасній фурнітурі для ванної кімнати

СУСПІЛЬСТВО

Металургія на росії в глибокій кризі – ЦПД

СУСПІЛЬСТВО

СБУ: у вбивстві Парубія виявлено “російський слід”

ВАЖЛИВО

Чому аквабайк Sea-Doo Tow Sports 2025 — найкращий вибір для вейкборду та водних лиж

СУСПІЛЬСТВО

Кім Чен Ин інспектував новий ракетний комплекс у Північній Кореї

ПОДІЇ

Трамп спростував чутки про свою смерть

ПОЛІТИКА

Звернення голови Луганської ОВА з нагоди Дня знань

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"