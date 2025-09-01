Зеленський закликав МОК зберегти жорстку позицію щодо рф і Білорусі

Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що поспілкувався з новообраною президенткою Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі. Про це він написав у своєму зверненні Телеграм-каналі.

📢 «Говорив із президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Привітав з обранням на посаду. Побажав успіху та подякував за підтримку України й українських спортсменів і спортсменок з боку МОК», – зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що за час повномасштабної війни російська агресія забрала життя понад 600 українських спортсменів і тренерів. А також зруйнувала сотні спортивних об’єктів по всій країні.

📢 «Кожну спортивну подію, до якої російська держава дотягується, вона завжди намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді, а це – пропаганда ненависті та війни. Тому треба тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом. Говорили зараз, зокрема, про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Не тільки ми, в Україні, але й багато інших країн, що захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі і щодо агресивної росії, і щодо її спільниці Білорусі», – наголосив шостий президент України.

Зеленський також підкреслив, що Україна готова надавати МОК усю необхідну інформацію про наслідки війни для спорту. Також Зеленський запросив Ковентрі відвідати Україну особисто.

☝️ Раніше повідомлялося, що новообрана глава МОК Кірсті Ковентрі виступала за ідею повернення росії до міжнародних спортивних змагань, що викликало занепокоєння серед українських спортсменів і союзників України.