Зеленський заявив про атаки українських дронів у Криму

Удари українських дронів у Криму ефективні, оскільки вони перешкоджають росії перетворити півострів на масштабну військову базу. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Кримської платформи у Нью-Йорку в середу, 24 вересня.

📢 «Ми вживаємо заходів, щоб не дозволити росії перетворити Крим на одну велику військову базу. Ми мусимо це робити, щоб захистити життя наших людей», – підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, українські дальні дрони відзначаються високою точністю, а тиск на логістичні маршрути окупантів уже демонструє відчутні результати.

📢 «Російська військова машина стикається з серйозними, дуже серйозними труднощами», – зазначив президент.

☝️ Раніше стало відомо, що бійці ГУР уперше знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 на території Криму. Крім того, було уражено гелікоптер Мі-8.

👉 Також повідомлялось, що бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок дій спецпідрозділу ГУР було уражено три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також сучасну та дороговартісну радіолокаційну станцію 55Ж6У Небо-У.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

