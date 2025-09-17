Зеленський: Україна більше не відправляє солдатів за кордон на навчання

Україна відмовилася від практики відправлення своїх військових за кордон для навчання, заявив шостий президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News, опублікованому 16 вересня на YouTube-каналі Офісу президента.

За його словами, держава робить акцент на передачі унікального досвіду, здобутого під час бойових дій. Україна вже почала приймати іноземних офіцерів та військових фахівців для підготовки на власній території.

Зеленський наголосив, що повномасштабна війна з 2022 року докорінно змінила підходи до військових тренувань. Багатьох солдатів, які проходили навчання в інших країнах, доводилося перенавчати після повернення. Наразі обставини на фронті вимагають нових навичок та використання сучасних технологій.

📢 «Ми не відправляємо наших солдатів за кордон, натомість запрошуємо офіцерів і представників з різних країн навчатися тут. Вони слухають нас, деякі вже прибувають, адже мають зрозуміти ці нові підходи, засвоєні нами завдяки реальному досвіду бойових дій», — підкреслив Зеленський.

Він також додав, що війна на території України стала «дуже технологічною», а тому навчання іноземців безпосередньо тут дозволяє швидше поширювати ефективні методики ведення бою.

Раніше шостий президент України звертав увагу на іншу проблему безпеки — польське небо. Зеленський заявив, що нещодавні атаки російських дронів на Польщу були спробою перевірити НАТО та його здатність реагувати на виклики.

👉 У цьому контексті глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував створити безпольотну зону над територією України. На його думку, це дало б польській стороні більше можливостей для допомоги у знищенні дронів противника. Водночас як він уточнив, рішення щодо такої ініціативи може бути ухвалене лише за умови широкої міжнародної підтримки.