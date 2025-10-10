PURL: більше країн-партнерів для посилення ППО

Шостий президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості розширення участі партнерських країн у програмі PURL для закупівлі систем протиповітряної оборони та ракет. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

📢 «Те, що про що ми говорили і з Президентом Сполучених Штатів, і з лідерами в Європі, що росія, коли буде розуміти, що вона не виконує свої поставлені завдання на полі бою, буде нищити енергетику, інфраструктуру України. В принципі, це відбувається сьогодні. Була масована атака. Відповідно, ми продовжуємо працювати з партнерами. Ми говоримо про те, щоб країни підключались до програми PURL, через яку ми можемо закуповувати системи ППО. А також ракети, передусім до Петріотів, у наших американських партнерів. На жаль, ми сьогодні констатуємо: поки що є сім з 30 наших партнерських країн, які використовують саме цю програму. Але я думаю, що нас чекають більш позитивні сигнали щодо переговорів наступного тижня», — зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що сьогодні мав розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. А також заплановані телефонні переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

☝️ Окремо президент висловив подяку уряду Нідерландів за допомогу Україні, фінансування в межах програми PURL та співпрацю у виробництві дронів і ракет.

Зеленський повідомив, що перші два пакети допомоги в рамках PURL міститимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та Himars, що значно посилить обороноздатність України.

👉 Також стало відомо, що Велика Британія достроково передала Україні сотні ракет LMM для посилення системи протиповітряної оборони.