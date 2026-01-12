Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан

Шостий президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Відповідна інформація оприлюднена на сайті парламенту у понеділок, 12 січня.

Законодавчі ініціативи зареєстровані під номерами №14366 та №14367 і вже передані на розгляд профільного комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

📢 Згідно з пояснювальними записками, шостий глава держави пропонує продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб. Із 5:30 ранку 3 лютого 2026 року.

☝️ У текстах законопроєктів зазначено, що відповідні закони після ухвалення мають бути негайно оголошені через засоби масової інформації. Вони набирають чинності з дня їх офіційного опублікування.

Нагадаємо, 21 жовтня Рада вже в 17-й раз продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації — до 3 лютого 2026 року. А 30 жовтня 2025 року шостий президент України підписав відповідні закони.

Як відомо, вранці 24 лютого 2022 року Україна вперше в історії запровадила режим воєнного стану після початку повномасштабного вторгнення рф.