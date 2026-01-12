Понеділок, 12 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан

Денис Молотов
Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Шостий президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Відповідна інформація оприлюднена на сайті парламенту у понеділок, 12 січня.

Законодавчі ініціативи зареєстровані під номерами №14366 та №14367 і вже передані на розгляд профільного комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

📢 Згідно з пояснювальними записками, шостий глава держави пропонує продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб. Із 5:30 ранку 3 лютого 2026 року.

☝️ У текстах законопроєктів зазначено, що відповідні закони після ухвалення мають бути негайно оголошені через засоби масової інформації. Вони набирають чинності з дня їх офіційного опублікування.

Нагадаємо, 21 жовтня Рада вже в 17-й раз продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації — до 3 лютого 2026 року. А 30 жовтня 2025 року шостий президент України підписав відповідні закони.

Як відомо, вранці 24 лютого 2022 року Україна вперше в історії запровадила режим воєнного стану після початку повномасштабного вторгнення рф.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп назвав себе «виконувачем обов’язків президента Венесуели»

ПОЛІТИКА

Представлено годівницю з ШІ-розпізнаванням морд котів

ТЕХНОЛОГІЇ

Білецький про кадрові зміни в СБУ: відставка Малюка – мінус, але ключові фігури збережені і навіть отримали підвищення

ПОДІЇ

Залила “перцем” ветерана, який 21 місяць був у полоні рф через прохання викинути сміття з під’їзду: деталі скандалу у Львові

ПОДІЇ

Британія обговорює з ЄС розгортання військ у Гренландії — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Корупція в ТЦК і СЗЧ шкодять обороні України — Буданов

ВАЖЛИВО

Протестувальники заявили про контроль над двома містами Ірану

ПОЛІТИКА

«Якщо ти з ТОТ — то ти не ТОТ». Країна стурбована?

ТОЧКА ЗОРУ

Британія передала Україні 15 систем ППО Raven і Gravehawk

ВАЖЛИВО

Через атаку пошкоджено залізничну інфраструктуру: поранені працівники УЗ

ВІЙНА

Фейк: Українці організували в Берліні святкування дня народження Степана Бандери

СТОПФЕЙК

Вашингтон підтвердив виняткові інтереси США у Західній півкулі

ВАЖЛИВО

рф атакувала порти Чорноморськ і Південний: двоє загиблих

ВАЖЛИВО

За добу сталось 221 бойове зіткнення, ворог завдав понад 90 авіаударів і два ракетних – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Про «конкретні результати» у Парижі повідомляє Буданов

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ