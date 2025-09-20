Зеленський про війну без кінця та фіналу

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з росією може завершитися без підписання фінального договору. Про це глава держави повідомив напередодні під час розмови з журналістами, відповідаючи на запитання щодо можливих сценаріїв завершення війни, передає РБК-Україна.

Його запитали, чи розглядається так званий «корейський сценарій» – коли війна завершується припиненням вогню без офіційного мирного документа, як це було між Сеулом і Пхеньяном. Зеленський підкреслив, що Україна має зовсім іншу історію і не варто проводити такі паралелі.

📢 «Але в нас точно інша історія, ніж з Кореєю. Там йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору. Ось що мали на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки – чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що гарантії безпеки для України мають бути забезпечені ще до ймовірного підписання будь-якого договору. Зеленський підкреслив: першочергово важливо отримати механізми, які не дозволять росії розпочати нову агресію.

📢 «Ніхто не розглядає модель “корейську”, “фінську” або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі. Які гарантії безпеки не дадуть можливості “рускім” прийти з новою агресією. Навіть якщо дадуть можливість прийти – то вони зустрінуть опір. Реальний опір», – підсумував він.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України напередодні заявили про «прорив» у переговорах щодо гарантій безпеки для нашої держави. При цьому ключовим елементом для Києва залишається укладення двосторонньої угоди зі Сполученими Штатами.

