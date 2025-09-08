Понеділок, 8 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Зеленський повідомив, що вважатиме перемогою України

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський повідомив, що вважатиме перемогою України

Шостий президент України Володимир Зеленський у розмові з ABC News наголосив, що під час війни з росією головним критерієм перемоги є саме збереження незалежності держави. Він підкреслив, що для українців важливо вистояти, зберегти свою ідентичність і державність, адже саме це і буде означати перемогу України.

📢 «Мета путіна – окупувати Україну… путін, звичайно, хоче повністю окупувати нас. Для нього це перемога. І поки він не може цього зробити, перемога на нашому боці. Тому для нас виживання – це перемога. Тому що ми виживаємо завдяки нашій ідентичності, нашій країні, нашій незалежності», – пояснив президент.

Зеленський повідомив, що вважатиме перемогою України За словами Зеленського, для кремля головним завданням залишається знищення української державності. Проте, як наголосив Зеленський, доки цього не сталося, Україна вже має власну перемогу, оскільки вистояла перед масштабною агресією.

Крім цього, він висловив свою позицію щодо зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора владіміра путіна, яка відбулася на Алясці. Зеленський зауважив, що результат цієї зустрічі відповідав очікуванням москви.

📢 «Шкода, що України там не було, бо я думаю, що президент Трамп дав путіну те, чого він хотів… Він дуже хотів зустрітися з президентом Трампом, з президентом Сполучених Штатів. І я так думаю, що путін це отримав», – сказав український лідер.

☝️ Зеленський також знову звернув увагу на реакцію міжнародної спільноти на масовані удари по території України. Він підкреслив, що лише політичних заяв недостатньо, і наголосив на необхідності конкретних і рішучих дій, насамперед із боку Сполучених Штатів. За його словами, саме від США Київ очікує більш сильних кроків, які допоможуть протидіяти агресії та зупинити подальший тиск росії.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з главою Франції Емманюелем Макроном, під час яких обговорив наслідки нічних масованих обстрілів росією українських міст.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Пропагандистка рф симоньян повідомила що хвора

ПОДІЇ

Це був місяць випробувань, позитивних змін і результатів: Сирський розкрив успіхи ЗСУ у серпні 2025

ПОДІЇ

Україна відбила 156 бойових зіткнень за добу: ворог застосував 16 ракет та 143 керовані бомби – Генштаб

ВІЙНА

Сибіга обговорив з ЄС і Канадою посилення атак з боку росії

ПОДІЇ

Українські захисники відбили 118 бойових зіткнень за добу – Генштаб

ВІЙНА

Рубіжанська громада продовжує оздоровлення дітей у Закарпатті

ЛУГАНЩИНА

Дональд Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії

ВАЖЛИВО

Біловодська СВА пропонує безкоштовні ліки та медичні послуги у м. Рівне

ЛУГАНЩИНА

Зеленський провів телефонні переговори з Макроном після атаки рф

ПОЛІТИКА

Свириденко показала пошкоджену будівлю Уряду після атаки рф

ВАЖЛИВО

За добу відбулось 54 бойові зіткнення, ЗСУ не дають росіянам рухатись вглиб України – Генштаб

ВІЙНА

Атака дрона рф по центру Сум: кількість постраждалих зросла

ВІЙНА

Суд у США зобов’язав уряд виділити $11 млрд на міжнародні проєкти

ПОЛІТИКА

Наслідки атаки на Київ: загиблі мирні мешканці, в тому числі дитина

ВАЖЛИВО

День міста Лисичанськ відзначили на Кіровоградщині

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"