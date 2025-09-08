Зеленський повідомив, що вважатиме перемогою України

Шостий президент України Володимир Зеленський у розмові з ABC News наголосив, що під час війни з росією головним критерієм перемоги є саме збереження незалежності держави. Він підкреслив, що для українців важливо вистояти, зберегти свою ідентичність і державність, адже саме це і буде означати перемогу України.

📢 «Мета путіна – окупувати Україну… путін, звичайно, хоче повністю окупувати нас. Для нього це перемога. І поки він не може цього зробити, перемога на нашому боці. Тому для нас виживання – це перемога. Тому що ми виживаємо завдяки нашій ідентичності, нашій країні, нашій незалежності», – пояснив президент.

За словами Зеленського, для кремля головним завданням залишається знищення української державності. Проте, як наголосив Зеленський, доки цього не сталося, Україна вже має власну перемогу, оскільки вистояла перед масштабною агресією.

Крім цього, він висловив свою позицію щодо зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора владіміра путіна, яка відбулася на Алясці. Зеленський зауважив, що результат цієї зустрічі відповідав очікуванням москви.

📢 «Шкода, що України там не було, бо я думаю, що президент Трамп дав путіну те, чого він хотів… Він дуже хотів зустрітися з президентом Трампом, з президентом Сполучених Штатів. І я так думаю, що путін це отримав», – сказав український лідер.

☝️ Зеленський також знову звернув увагу на реакцію міжнародної спільноти на масовані удари по території України. Він підкреслив, що лише політичних заяв недостатньо, і наголосив на необхідності конкретних і рішучих дій, насамперед із боку Сполучених Штатів. За його словами, саме від США Київ очікує більш сильних кроків, які допоможуть протидіяти агресії та зупинити подальший тиск росії.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з главою Франції Емманюелем Макроном, під час яких обговорив наслідки нічних масованих обстрілів росією українських міст.