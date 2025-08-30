Субота, 30 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Зеленський поговорив із Моді про війну та мирні перспективи України

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський поговорив із Моді про війну та мирні перспективи України

Шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це 30 серпня повідомила пресслужба українського лідера.

У ході спілкування Зеленський поінформував Моді про свої переговори з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, де також були присутні європейські партнери. Глава держави підкреслив, що це була надзвичайно важлива і продуктивна зустріч, яка дозволила сформувати спільне бачення шляхів досягнення миру.

📢 «Україна підтвердила, що готова до зустрічі з російським очільником. Водночас упродовж цих двох тижнів після переговорів у Вашингтоні, коли росія повинна була готуватися до дипломатії, москва не дала жодного позитивного сигналу, а лише завдала цинічних ударів по цивільних обʼєктах і вбила десятки наших людей», – наголосив президент.

Індійський прем’єр у відповідь висловив співчуття родинам усіх загиблих від російських атак.

Окрему увагу співрозмовники приділили підготовці до саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Зеленський підкреслив, що будь-які серйозні розмови про мир можливі лише після припинення вогню. На його думку, неможливо вести предметні переговори тоді, коли українські громади щодня потерпають від ракетних і артилерійських обстрілів.

Він також подякував Індії за готовність докласти необхідних зусиль, аби донести сигнал росії та іншим впливовим учасникам саміту. Президент висловив сподівання, що Індія використає свій дипломатичний авторитет для підтримки реальних кроків до миру.

Під час телефонної розмови також було обговорено двосторонні відносини між Україною та Індією. Лідери торкнулися питання проведення засідання Спільної міжурядової комісії, а також домовилися про підготовку до взаємних візитів.

📢 «Володимир Зеленський і Нарендра Моді також обговорили можливість провести зустріч найближчим часом», – повідомили в Офісі Президента.

Контекстом до цієї розмови стали новини про наміри Індії наростити імпорт російської нафти у вересні на 10–20%, попри посилення санкцій США. За даними ЗМІ, таке рішення пов’язане зі зниженням цін на нафту рф після ударів українських дронів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас стало відомо, що уряд Індії не планує відповідати на дії США, які раніше запровадили підвищене мито на низку індійських товарів.

Телефонна розмова між Зеленським і Моді засвідчила прагнення України розширювати дипломатичні контакти, залучаючи впливові держави Азії до процесу врегулювання війни.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Патріотичний забіг у Дніпрі: сотні учасників від Луганщини вшанували Героїв

ЛУГАНЩИНА

Попаснянська громада запускає програму підтримки ветеранського бізнесу

ЛУГАНЩИНА

Повідомлено про підозру 38 колаборантам із «парламенту лнр»

КРИМІНАЛ

Канцлер Німеччини заявив про можливий призов жінок на військову службу

ПОЛІТИКА

На фронті відбулося 104 боєзіткнення, 38 із них на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

В ООН показали фото загиблих дітей від обстрілів рф

ВАЖЛИВО

Диктатор путін не планує зустрічі з Зеленським – Мерц

ПОЛІТИКА

Як убили Андрія Парубія: оприлюднено відео нападу

ВАЖЛИВО

Луганська ОВА нагадує, що батьки наших першачків можуть оформити «Пакунок школяра»

ЛУГАНЩИНА

Вашингтон допомагає робити «глибші удари» по росії

ВАЖЛИВО

У Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія

ВАЖЛИВО

Удар рф по Черкащині: пошкоджено ліцей і виникли пожежі

ВІЙНА

Макрон пригрозив новими санкціями, якщо путін не зустрінеться із Зеленським

ВАЖЛИВО

Атака рф у ніч на 30 серпня: ППО України збила понад 540 цілей

ВАЖЛИВО

29 серпня на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмів

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"