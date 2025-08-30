Зеленський поговорив із Моді про війну та мирні перспективи України

Шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це 30 серпня повідомила пресслужба українського лідера.

У ході спілкування Зеленський поінформував Моді про свої переговори з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, де також були присутні європейські партнери. Глава держави підкреслив, що це була надзвичайно важлива і продуктивна зустріч, яка дозволила сформувати спільне бачення шляхів досягнення миру.

📢 «Україна підтвердила, що готова до зустрічі з російським очільником. Водночас упродовж цих двох тижнів після переговорів у Вашингтоні, коли росія повинна була готуватися до дипломатії, москва не дала жодного позитивного сигналу, а лише завдала цинічних ударів по цивільних обʼєктах і вбила десятки наших людей», – наголосив президент.

Індійський прем’єр у відповідь висловив співчуття родинам усіх загиблих від російських атак.

Окрему увагу співрозмовники приділили підготовці до саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Зеленський підкреслив, що будь-які серйозні розмови про мир можливі лише після припинення вогню. На його думку, неможливо вести предметні переговори тоді, коли українські громади щодня потерпають від ракетних і артилерійських обстрілів.

Він також подякував Індії за готовність докласти необхідних зусиль, аби донести сигнал росії та іншим впливовим учасникам саміту. Президент висловив сподівання, що Індія використає свій дипломатичний авторитет для підтримки реальних кроків до миру.

Під час телефонної розмови також було обговорено двосторонні відносини між Україною та Індією. Лідери торкнулися питання проведення засідання Спільної міжурядової комісії, а також домовилися про підготовку до взаємних візитів.

📢 «Володимир Зеленський і Нарендра Моді також обговорили можливість провести зустріч найближчим часом», – повідомили в Офісі Президента.

Контекстом до цієї розмови стали новини про наміри Індії наростити імпорт російської нафти у вересні на 10–20%, попри посилення санкцій США. За даними ЗМІ, таке рішення пов’язане зі зниженням цін на нафту рф після ударів українських дронів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас стало відомо, що уряд Індії не планує відповідати на дії США, які раніше запровадили підвищене мито на низку індійських товарів.

Телефонна розмова між Зеленським і Моді засвідчила прагнення України розширювати дипломатичні контакти, залучаючи впливові держави Азії до процесу врегулювання війни.