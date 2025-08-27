Середа, 27 Серпня, 2025
Трамп покарав Індію 50% митами за закупівлю нафти рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Президент США Дональд Трамп підписав рішення про різке підвищення мит на імпорт з Індії, повідомляє Bloomberg. Нові тарифи, які почали діяти з ночі 27 серпня, зросли до 50% замість попередніх 25%. За словами американського лідера, мета цього кроку – покарання Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти, яка, на його думку, фінансує війну рф проти України.

Обмеження стосуються понад 55% індійського експорту до США, які є головним ринком збуту для країни. Водночас фармацевтика та електроніка, включно з великими інвестиційними проєктами Apple в Індії, поки що звільнені від підвищених тарифів.

У Білому домі наголошують, що рішення продиктоване політичною позицією Індії, яка попри тиск Заходу продовжує купувати російську нафту. Таке рішення вже ускладнило відносини між Вашингтоном і Нью-Делі, які останніми роками поглиблювали партнерство для протидії Китаю.

В уряді Індії різко відреагували, заявивши, що дії США є «несправедливими та необґрунтованими». У Нью-Делі також пообіцяли не відмовлятися від закупівель російських енергоносіїв, вважаючи їх важливою складовою енергетичної безпеки країни.

Представники індійського бізнесу вже висловлюють занепокоєння.

📢 «Це матиме дуже великий вплив на індійських експортерів, оскільки 50% тарифи не підходять для клієнтів», – заявив Ісрар Ахмед, директор Farida Shoes Pvt. Ltd., що понад 60% продукції постачає до США.

Попри це, експерти зазначають, що ефект для економіки Індії буде частково обмеженим. Адже країна орієнтується переважно на внутрішній попит – приватне споживання формує близько 60% ВВП країни. За підсумками 2024 року експорт Індії до США становив 87,4 млрд доларів, що є рекордом, однак це лише 2% від загального ВВП держави.

Трамп неодноразово публічно критикував Індію за великі закупівлі російської нафти та попереджав про можливість посилення тарифів. Тепер ця погроза стала реальністю.

Додамо, що після попередніх заяв Трампа в Нью-Делі нагадували: США та європейські країни теж ведуть торгівлю з росією, тому критикувати Індію за такі угоди – подвійні стандарти.

