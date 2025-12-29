Зеленський назвав невирішені питання 20-пунктного «мирного плану»

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що в межах 20-пунктного мирного плану залишаються невирішеними два ключові питання. Про це глава держави повідомив під час онлайн-розмови з представниками засобів масової інформації на зворотному шляху до Європи, передає видання «Кореспондент».

Журналісти попросили Зеленського прокоментувати заяву глави Білого дому Дональда Трампа про те, що на переговорах наразі залишаються одне-два відкриті питання.

📢 «Це: як буде функціонувати Запорізька атомна електростанція і питання територій. Це два питання, які залишились саме у 20-пунктовому документі», – пояснив Володимир Зеленський.

За його словами, саме з цієї причини 20-пунктний мирний план наразі готовий приблизно на 90%.

📢 «Що стосується гарантій безпеки, я сказав на 100% – все готово, так воно і є. Так, ми обговорюємо трішки ще деталі щодо терміну дій цих гарантій безпеки», – зазначив президент України.

Таким чином, ключові параметри безпекових гарантій уже погоджені, а подальші консультації стосуються лише технічних аспектів їхньої реалізації.

Раніше Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, наголосивши на продуктивності переговорів, які відбулися в Мар-а-Лаго, та їх значенні для подальшого просування мирного процесу.