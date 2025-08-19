Зеленський готовий обговорювати питання територій з путіним

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором владіміром путіним, під час якої планує обговорювати питання територій. Таку заяву він зробив на брифінгу у Вашингтоні у ніч проти вівторка, 19 серпня.

Зеленський підкреслив, що всі питання територій залишаються у межах його переговорів з путіним. Український лідер наголосив, що хоче, аби зустріч відбулася без будь-яких попередніх умов, що, на його думку, забезпечить ефективність переговорів.

Він додав, що під час обговорення з президентом США Дональдом Трампом активно сперечався щодо відсотків окупованих територій, які були відображені на мапі. Зеленський зазначив, що добре орієнтується в цих питаннях.

📢 «Неприйнятних рішень не відбулося», — підкреслив він, заспокоюючи тих, хто хвилювався про можливі компроміси.

Крім того, Зеленський розповів, як під час зустрічі з Трампом обговорювали організацію наступної зустрічі з путіним.

📢 «У нас був двосторонній трек. Потім у розширеному форматі більш детально перейшли на наші кроки щодо гарантій безпеки і можливих зустрічей. І після цього президент Трамп сказав, що “я зараз тоді піду і буду обговорювати це з путіним, щоб, чесно кажучи, повернутися до вас з фідбеком”. І ми проговорили фідбек», — повідомив Зеленський.

Шостий український президент наголосив, що зустріч із путіним має відбутися у прозорому форматі та без будь-яких додаткових умов, що дозволить відверто обговорити всі критично важливі питання. Він підкреслив, що лише прямий діалог з російським диктатором дає шанс на досягнення конкретних домовленостей щодо територій.

☝️ Нагадаємо, раніше Дональд Трамп підтвердив, що розпочав організацію майбутньої зустрічі між Зеленським і путіним. Американський лідер зазначив, що прагне забезпечити умови, за яких переговори пройдуть ефективно та безпечно для України.

👉 Також раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським та європейськими партнерами заявив, що остаточне рішення щодо можливого обміну територіями залишиться за Україною.