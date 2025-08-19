Вівторок, 19 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп зробив заяву щодо обміну територіями України

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп зробив заяву щодо обміну територіями України

Президент США Дональд Трамп під час переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським та європейськими партнерами заявив, що остаточне рішення щодо можливого обміну територіями залишиться за Україною.

Американський президент підкреслив, що нині союзники обговорюють комплекс питань, які стосуються майбутніх гарантій для України. Серед тем, які підіймалися, — і питання «можливого обміну територіями». Водночас він наголосив, що будь-які домовленості у цьому напрямку можуть ухвалюватися виключно українським керівництвом та народом.

Трамп повідомив, що російський диктатор владімір путін у розмові погодився з тим, що «росія прийме гарантії безпеки для України». За словами президента США, обговорення будь-яких територіальних питань відбуватиметься, виходячи з «поточної лінії зіткнення».

📢 «Я оптимістично налаштований, що разом ми зможемо досягти угоди, яка запобігатиме будь-якій майбутній агресії проти України. І я насправді думаю, що її не буде», — зазначив Трамп.

У свою чергу шостий президент України Володимир Зеленський підкреслив, що підтримка Сполучених Штатів та чітка позиція Вашингтона є критично важливими для України. Він також заявив, що питання гарантій безпеки повинні бути дієвими, а будь-які поступки стосовно українських територій для нього залишаються неприйнятними.

📢 «Поступки щодо українських територій для мене залишаються червоною лінією», — наголосив глава держави.

Відомо, що Зеленський раніше також заявляв: обговорення питання територій можливе лише на рівні лідерів у форматі тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та главою кремля владіміром путіним. Ініціатором такого саміту виступає саме американський президент, який висловив готовність організувати переговори найближчим часом.

☝️ Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський і російський диктатор владімір путін проведуть переговори протягом найближчих двох тижнів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Покровському напрямку – третина боїв на фронті: карта від Генштабу

ПОДІЇ

П’ять традицій Сіверськодонецького району поповнили Нацперелік спадщини

ЛУГАНЩИНА

Норвегія подвоїла допомогу Україні на закупівлю газу у 2025 році

ВАЖЛИВО

Вибухи у Харкові 17 серпня: під ударом виявилося село Лісне

ВІЙНА

Німеччина профінансує пакет військової допомоги Україні

ВАЖЛИВО

Герасимов підсунув путіну «карту окупації» Донеччини – ЦПД

ПОДІЇ

Зневоднений Донецьк привітав Північну Корею

ПОДІЇ

Луганська ОВА презентувала інструменти онлайн-промоції для бізнесу, що переїхав через війну

ЛУГАНЩИНА

Зеленський: безпекові гарантії для України мають діяти як стаття 5 НАТО

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 65 боєзіткнень, 29 з них на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Лідери “Коаліції рішучих” узгодили умови припинення війни

ВАЖЛИВО

Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу

ПОДІЇ

путін заявив про «щирі зусилля» США щодо припинення війни в Україні

ВАЖЛИВО

Зеленський побачив реальний шанс на мир

ПОЛІТИКА

Президент США Трамп похвалив зовнішній вигляд Зеленського

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"