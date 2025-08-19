Трамп зробив заяву щодо обміну територіями України

Президент США Дональд Трамп під час переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським та європейськими партнерами заявив, що остаточне рішення щодо можливого обміну територіями залишиться за Україною.

Американський президент підкреслив, що нині союзники обговорюють комплекс питань, які стосуються майбутніх гарантій для України. Серед тем, які підіймалися, — і питання «можливого обміну територіями». Водночас він наголосив, що будь-які домовленості у цьому напрямку можуть ухвалюватися виключно українським керівництвом та народом.

Трамп повідомив, що російський диктатор владімір путін у розмові погодився з тим, що «росія прийме гарантії безпеки для України». За словами президента США, обговорення будь-яких територіальних питань відбуватиметься, виходячи з «поточної лінії зіткнення».

📢 «Я оптимістично налаштований, що разом ми зможемо досягти угоди, яка запобігатиме будь-якій майбутній агресії проти України. І я насправді думаю, що її не буде», — зазначив Трамп.

У свою чергу шостий президент України Володимир Зеленський підкреслив, що підтримка Сполучених Штатів та чітка позиція Вашингтона є критично важливими для України. Він також заявив, що питання гарантій безпеки повинні бути дієвими, а будь-які поступки стосовно українських територій для нього залишаються неприйнятними.

📢 «Поступки щодо українських територій для мене залишаються червоною лінією», — наголосив глава держави.

Відомо, що Зеленський раніше також заявляв: обговорення питання територій можливе лише на рівні лідерів у форматі тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та главою кремля владіміром путіним. Ініціатором такого саміту виступає саме американський президент, який висловив готовність організувати переговори найближчим часом.

☝️ Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський і російський диктатор владімір путін проведуть переговори протягом найближчих двох тижнів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.