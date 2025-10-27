Зеленський анонсував план припинення вогню

Україна разом із європейськими лідерами працюватиме над планом припинення вогню протягом наступного тижня або десяти днів. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Axios у понеділок, 27 жовтня.

📢 «Кілька коротких пунктів. Наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або десяти днів», – зазначив глава держави.

📌 За словами Зеленського, цей план має бути лаконічним, без надмірних деталей, щоб швидко визначити ключові кроки для досягнення миру.

Він також висловив скепсис щодо готовності кремля прийняти будь-яку мирну ініціативу.

☝️ Нагадаємо, минулого тижня було оголошено, що «коаліція охочих» розробила мирний план для України до кінця 2025 року. Він складається з п’яти пунктів, які включають питання російських нафти та газу, заморожених активів, а також посилення ППО України.

Наразі робота з узгодження плану припинення вогню буде активно тривати. Україна спільно з європейськими партнерами визначить ключові моменти для реалізації домовленостей у найкоротші терміни.

👉 Також раніше стало відомо, що на росії у кремлі заявляють про готовність прийняти концепцію США щодо завершення війни в Україні та рухатися далі на запропонованих американцями умовах.