На росії у кремлі заявляють про готовність прийняти концепцію США щодо завершення війни в Україні та рухатися далі на запропонованих американцями умовах. Таку інформацію оприлюднив очільник МЗС рф сергій лавров у понеділок, 27 жовтня. Також цю інформацію підтвердили пропагандистські російські медіа.

📢 «Президент росії володимир путін (під час саміту на Алясці – ред.) докладно повторив кожен елемент концепції, привезеної спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, і запитував його, оскільки він був присутній на переговорах в Анкориджі: “Чи це правда? Чи це так?” Все було підтверджено», – повідомив Лавров.

За його словами, після цього путін нібито підтвердив, що росія готова рухатися далі на основі концепції США. Водночас прямої відповіді від американської сторони, за його словами, поки не надійшло.

📢 «Сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції та обговорити підсумки переговорів із союзниками», – додав Лавров.

☝️ У Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що нинішня демонстрація миротворчості росією перед зустріччю Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна є пустою, доки триває війна. Без припинення вогню все це – фейк.

📢 «Можна буде повірити лише після припинення вогню. До цього – це все порожні розмови для уникнення додаткових санкцій», – підкреслив Коваленко.

Він також наголосив, що після невдалого візиту засланця путіна кирила дмітрієва до США, який мав домовитися припинення або не вводі нових санкцій, москву очікують нові удари, зокрема щодо криптовалют. Так росія, за словами Коваленка, намагається виграти час, але не планує припиняти війну.

📢 «Цей план важливо розуміти і далі вимагати припинення вогню. Лише це має значення», – резюмував керівник ЦПД.

Минулого тижня США запровадили санкції проти «Роснєфті», «Лукойла» та 30 їхніх дочірніх компаній через небажання москви припинити бойові дії в Україні.

У відповідь російський диктатор росії владімір путін заявив, що нові санкції не матимуть серйозного впливу на економіку країни.

☝️ Президент США Дональд Трамп іронічно запропонував почекати шість місяців, щоб оцінити реальний вплив санкцій на москву.