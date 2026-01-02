П’ятниця, 2 Січня, 2026
Збут метадону з вікна: у Києві 28-річну жінку відправляють під суд

Денис Молотов
Збут метадону з вікна: у Києві 28-річну жінку відправляють під суд

У Києві до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 28-річної жінки, яка налагодила незаконний збут метадону, не залишаючи власної квартири. Про це у п’ятницю, 2 січня, повідомила пресслужба поліції.

📢 «У листопаді співробітники Святошинського управління поліції припинили незаконну діяльність 28-річної місцевої мешканки, яка займалася збутом психотропних речовин, не залишаючи власної квартири», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили 30 зіп-пакетів із метадоном, електронні ваги, грошові кошти та мобільні телефони. Слідством встановлено, що підозрювана продавала психотропну речовину безпосередньо з помешкання.

☝️ За даними поліції, клієнти — з-поміж її знайомих — приходили до будинку, після чого отримували «товар» через вікно квартири на першому поверсі.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів. Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

👉 Також нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього віцепрем’єр-міністра України та ще п’ятьох осіб.

