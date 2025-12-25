Засланець Трампа пообіцяв не захоплювати Гренландію – ЗМІ

Сполучені Штати не мають наміру «завойовувати» територію Данії або захоплювати Гренландію. Про це заявив новопризначений спецзасланець президента США Дональда Трампа у Гренландії Джефф Лендрі. Його слова у середу, 24 грудня, наводить Associated Press.

За словами Лендрі, адміністрація Трампа планує розпочати діалог безпосередньо з мешканцями напівавтономної данської території щодо подальшого розвитку стратегічно важливого острова.

У своїх перших розгорнутих коментарях після призначення на посаду він наголосив, що Сполучені Штати не збираються «намагатися когось завоювати» або «захоплювати чиюсь країну».

Водночас ці заяви частково розходяться з публічними висловлюваннями самого Дональда Трампа. Президент США раніше неодноразово заявляв, що Вашингтону необхідно взяти під контроль арктичну територію з міркувань національної безпеки та не виключав застосування військової сили для встановлення контролю над островом, багатим на корисні копалини.

📢 «Я думаю, що наші обговорення повинні вестися безпосередньо з жителями Гренландії – із самими гренландцями. Чого вони хочуть? Які можливості вони втратили? Чому вони не отримали того захисту, на який справді заслуговують?», – заявив Лендрі.

Раніше повідомлялося, що у США розробили план щодо Гренландії, який передбачає не силовий сценарій захоплення острова, а роботу з громадською думкою серед гренландців.

Після рішення Дональда Трампа про призначення спецпосланця у Гренландії влада Данії закликала Сполучені Штати поважати територіальну цілісність королівства.