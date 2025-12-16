Започатковано створення Міжнародної комісії щодо репарації для України

У місті Гаага (Нідерланди) відбулося підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв щодо шкоди, завданої агресією росії проти України. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра у вівторок, 16 грудня.

📢 «Сьогодні в Гаазі разом з президентом України Володимиром Зеленським ми стали свідками важливої події — підписання Конвенції, що створює Міжнародну комісію з розгляду заяв щодо шкоди, завданої агресією росії проти України», — зазначила Мудра.

За її словами, це перший компенсаційний механізм, створений під час війни. Це відкриває шлях до фіксації збитків та реального відшкодування для мільйонів українців.

📢 «Рішення стало результатом тривалої спільної роботи України та міжнародних партнерів і важливим кроком у розвитку сучасного міжнародного права», — додала Мудра.

☝️ Нагадаємо, що у 2024 році запрацював Міжнародний реєстр збитків від російської агресії. Поступово розширюються категорії збитків, за якими постраждалі українці можуть подавати заяви на отримання компенсацій за злочини рф.

