Мерц заявив про реальний шанс на перемир’я в Україні з гарантіями безпеки

Денис Молотов
Мерц заявив про реальний шанс на перемир’я в Україні з гарантіями безпеки

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що з’явився реальний шанс на перемир’я в Україні, яке охоплює питання безпекових гарантій, територій та механізму їхнього забезпечення. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з шостим президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, передає Укрінформ.

📢 «У нас зʼявився шанс для справжнього мирного процесу. Він ще малий, але реальний», — наголосив Мерц.

Канцлер підкреслив, що без участі Сполучених Штатів позитивна динаміка була б неможливою, та окремо відзначив роль спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Водночас Мерц зауважив, що росія затягує час, висуваючи максимальні вимоги та продовжуючи жорстоку війну, тоді як союзники зосереджені на реалізації п’яти спільних цілей, погоджених між європейцями, українцями та американцями.

  • По-перше, партнери прагнуть перемир’я, яке гарантує суверенітет України.
  • По-друге, це перемир’я має бути підкріплене суттєвими правовими та матеріальними гарантіями з боку США та європейських держав.
  • По-третє, робота над перемир’ям ведеться спільно Європою, Україною та США, і саме це порозуміння канцлер назвав важливим досягненням.
  • По-четверте, гарантії безпеки для України не повинні послаблювати єдність і силу Європи та НАТО.
  • По-п’яте, перемир’я має забезпечити європейську перспективу України, а також її відновлення і подальший розвиток.

Ключовим питанням, нагадав Мерц, залишається територіальне, і відповідь на нього, за його словами, можуть дати лише український народ і президент України.

📢 «Ми одночасно хочемо спонукати москву припинити грати на час… Тому європейці посилять тиск на москву», — додав канцлер.

Він пояснив, що йдеться, зокрема, про використання заморожених російських активів для озброєння України, що може стати «значною додатковою гарантією безпеки».

Мерц заявив про реальний шанс на перемир’я в Україні з гарантіями безпеки 1

Нагадаємо, 14–15 грудня відбулися два раунди переговорів між делегаціями України та США, які тривали понад п’ять годин.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф 14 грудня заявив про «великий прогрес» за підсумками зустрічі.

👉 Також стало відомо, що наступний етап переговорів між Україною та США щодо завершення війни може відбутися вже цими вихідними на території Сполучених Штатів, ймовірно, у Маямі.

