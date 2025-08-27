Захисники і цивільні Луганщини отримали матеріальну допомогу від громад

Кремінська та Рубіжанська громади Луганської області продовжують системну підтримку військових, їхніх родин і цивільних мешканців. Загалом у серпні виділено понад 800 тисяч гривень допомоги. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА), в середу 27 серпня.

✅ У Кремінській громаді на потреби захисників та їхніх сімей спрямували 320 тисяч гривень. За програмою підтримки оборонців двоє військових отримали по 40 тисяч гривень. Мобілізованому у 2025 році виплатили 30 тисяч гривень. Військовослужбовець, який зазнав поранення, одержав 50 тисяч гривень.

Двом громадянам для проходження реабілітації надали 100 тисяч гривень. Ще 50 тисяч гривень виділили на організацію поховання загиблого оборонця. Окремо 10 сімей військових, які виховують дітей до 17 років, одержали допомогу загальною сумою 50 тисяч гривень.

В адміністрації зазначили, що з 1 липня 2025 року збільшено розмір виплат мобілізованим і контрактникам. Тепер допомога з бюджету громади становить 30 тисяч гривень.

☑️ У Рубіжанській громаді цього разу допомогу отримали 60 мешканців. Загальний обсяг виплат склав 438 тисяч гривень. Двоє громадян отримали кошти у зв’язку з народженням дитини. Ще 58 людей звернулися по допомогу на лікування.

Загалом від початку року в Рубіжанській громаді за цим напрямом виплачено вже 5 мільйонів 31 тисячу гривень. Підтримку отримали 747 людей. Переважна більшість – 733 громадянина – скористалися програмою для покриття витрат на лікування.

Мешканці, які потребують матеріальної допомоги, можуть ознайомитися з переліком необхідних документів за посиланням.

Для додаткових консультацій надано контакти.

Таким чином, дві громади Луганщини у серпні спрямували понад 800 тисяч гривень на підтримку оборонців та цивільних. Триває послідовна робота місцевої влади у забезпеченні фінансової допомоги тим, хто найбільше її потребує.

☝️ Також нагадаємо, що військовими адміністраціями Щастинського району розгорнуто масштабні цільові програми соціальної підтримки ветеранів та військовослужбовців, а також їхніх родин.