Середа, 27 Серпня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Захисники і цивільні Луганщини отримали матеріальну допомогу від громад

Денис Молотов
Денис Молотов
Захисники і цивільні Луганщини отримали матеріальну допомогу від громад

Кремінська та Рубіжанська громади Луганської області продовжують системну підтримку військових, їхніх родин і цивільних мешканців. Загалом у серпні виділено понад 800 тисяч гривень допомоги. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА), в середу 27 серпня.

У Кремінській громаді на потреби захисників та їхніх сімей спрямували 320 тисяч гривень. За програмою підтримки оборонців двоє військових отримали по 40 тисяч гривень. Мобілізованому у 2025 році виплатили 30 тисяч гривень. Військовослужбовець, який зазнав поранення, одержав 50 тисяч гривень.

Двом громадянам для проходження реабілітації надали 100 тисяч гривень. Ще 50 тисяч гривень виділили на організацію поховання загиблого оборонця. Окремо 10 сімей військових, які виховують дітей до 17 років, одержали допомогу загальною сумою 50 тисяч гривень.

В адміністрації зазначили, що з 1 липня 2025 року збільшено розмір виплат мобілізованим і контрактникам. Тепер допомога з бюджету громади становить 30 тисяч гривень.

☑️ У Рубіжанській громаді цього разу допомогу отримали 60 мешканців. Загальний обсяг виплат склав 438 тисяч гривень. Двоє громадян отримали кошти у зв’язку з народженням дитини. Ще 58 людей звернулися по допомогу на лікування.

Загалом від початку року в Рубіжанській громаді за цим напрямом виплачено вже 5 мільйонів 31 тисячу гривень. Підтримку отримали 747 людей. Переважна більшість – 733 громадянина – скористалися програмою для покриття витрат на лікування.

  • Мешканці, які потребують матеріальної допомоги, можуть ознайомитися з переліком необхідних документів за посиланням.
  • Для додаткових консультацій надано контакти.

Таким чином, дві громади Луганщини у серпні спрямували понад 800 тисяч гривень на підтримку оборонців та цивільних. Триває послідовна робота місцевої влади у забезпеченні фінансової допомоги тим, хто найбільше її потребує.

☝️ Також нагадаємо, що військовими адміністраціями Щастинського району розгорнуто масштабні цільові програми соціальної підтримки ветеранів та військовослужбовців, а також їхніх родин.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США погодили продаж 3 350 ракет ERAM для України на $850 млн

ВАЖЛИВО

США обмежують доступ до розвідданих щодо перемовин між рф та Україною – CBS News

КОРДОН

У Євросоюзі зростає інтерес до інвестицій в оборонний сектор України

ЕКОНОМІКА

У Дніпропетровській області поліцейські застрелили чоловіка

КРИМІНАЛ

ВПО з Луганщини залучать до підготовки національного спротиву

ЛУГАНЩИНА

Трамп не братиме участі в організації зустрічі Зеленського та путіна — The Guardian

ВАЖЛИВО

Зеленський обговорив із військовим керівництвом Британії гарантії безпеки та постачання зброї

ВАЖЛИВО

Покровський та Лиманський напрямки: понад половина боїв на фронті

ПОДІЇ

Лисичанська громада виплачуватиме допомогу ВПО при працевлаштуванні

ЛУГАНЩИНА

Звернення Володимира Зеленського у День Незалежності

ВАЖЛИВО

Фейк: Футболістів дитячо-юніорських команд штрафуватимуть чи дискваліфікуватимуть за російську мову на полі

СТОПФЕЙК

Глава Луганської ОВА зустрівся у Полтаві з родинами полеглих воїнів Луганщини

ЛУГАНЩИНА

США можуть ввести санкції проти ЄС через закон про цифрові послуги

ПОЛІТИКА

Україна відзначає День державного прапора

ВАЖЛИВО

США можуть визнати рф спонсоркою тероризму через викрадення українських дітей – сенатор

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"