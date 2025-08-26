Громади Щастинського району впроваджують програми допомоги військовим та їхнім сім’ям

Військовими адміністраціями Щастинського району розгорнуто масштабні цільові програми соціальної підтримки ветеранів та військовослужбовців, а також їхніх родин. Про ініціативи повідомлено на сайті Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) у вівторок, 26 серпня.

Основна увага приділяється житловим питанням, професійній перекваліфікації та працевлаштуванню колишніх бійців. Також ветеранам надають можливість здобути освіту й започаткувати власну справу в межах проєктів розвитку ветеранського бізнесу.

Особливе місце у програмах займає медична і психологічна реабілітація, яка допомагає повернутися до повноцінного життя після служби.

У 2025 році продовжують діяти механізми матеріальної допомоги для родин загиблих (померлих) військових. Йдеться як про ветеранів війни, так і про Захисників та Захисниць України, які віддали життя за державу.

Для спрощення доступу до послуг у Центрах надання адміністративних послуг відкрито сервіс «Єдине вікно ветерана». Це дозволяє уникнути тривалого збору документів і багаторазових відвідувань установ. Відтепер ветерани можуть отримати повний спектр адміністративних послуг у єдиному місці, що значно економить час і зменшує бюрократичні труднощі.

Окремим напрямом роботи є вшанування пам’яті полеглих Героїв. У хабах створено спеціальні «Куточки пам’яті», де можна вшанувати тих, хто загинув за свободу України.

Також регулярно проводиться упорядкування місць поховання воїнів із Луганщини, які спочивають у різних регіонах країни – в Одесі, Кропивницькому, Хмельницькому та Дніпрі.

📢 «Ми щоденно віддаємо шану загиблим Захисникам України та докладаємо максимум зусиль, аби забезпечити гідну підтримку ветеранів i родин полеглих Героїв», – наголосила голова Щастинської районної державної адміністрації Тетяна Новикова.

☝️ Також нагадаємо, що в громадах Сватівського району Луганщини активно впроваджуються програми підтримки ветеранів, військовослужбовців, їхніх сімей та родин загиблих Захисників і Захисниць України. За інформацією місцевих військових адміністрацій, ці ініціативи спрямовані не лише на матеріальну допомогу, а й на соціальний супровід, реабілітацію та інтеграцію ветеранів у цивільне життя.

Такі програми спрямовані на комплексну допомогу – від матеріальної підтримки та реабілітації до збереження історичної пам’яті й створення умов для соціальної адаптації.