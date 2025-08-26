Вівторок, 26 Серпня, 2025
Громади Щастинського району впроваджують програми допомоги військовим та їхнім сім'ям

Громади Щастинського району впроваджують програми допомоги військовим та їхнім сім’ям

Військовими адміністраціями Щастинського району розгорнуто масштабні цільові програми соціальної підтримки ветеранів та військовослужбовців, а також їхніх родин. Про ініціативи повідомлено на сайті Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) у вівторок, 26 серпня.

Основна увага приділяється житловим питанням, професійній перекваліфікації та працевлаштуванню колишніх бійців. Також ветеранам надають можливість здобути освіту й започаткувати власну справу в межах проєктів розвитку ветеранського бізнесу.

Особливе місце у програмах займає медична і психологічна реабілітація, яка допомагає повернутися до повноцінного життя після служби.

У 2025 році продовжують діяти механізми матеріальної допомоги для родин загиблих (померлих) військових. Йдеться як про ветеранів війни, так і про Захисників та Захисниць України, які віддали життя за державу.

Для спрощення доступу до послуг у Центрах надання адміністративних послуг відкрито сервіс «Єдине вікно ветерана». Це дозволяє уникнути тривалого збору документів і багаторазових відвідувань установ. Відтепер ветерани можуть отримати повний спектр адміністративних послуг у єдиному місці, що значно економить час і зменшує бюрократичні труднощі.

Окремим напрямом роботи є вшанування пам’яті полеглих Героїв. У хабах створено спеціальні «Куточки пам’яті», де можна вшанувати тих, хто загинув за свободу України.

Також регулярно проводиться упорядкування місць поховання воїнів із Луганщини, які спочивають у різних регіонах країни – в Одесі, Кропивницькому, Хмельницькому та Дніпрі.

📢 «Ми щоденно віддаємо шану загиблим Захисникам України та докладаємо максимум зусиль, аби забезпечити гідну підтримку ветеранів i родин полеглих Героїв», – наголосила голова Щастинської районної державної адміністрації Тетяна Новикова.

☝️ Також нагадаємо, що в громадах Сватівського району Луганщини активно впроваджуються програми підтримки ветераніввійськовослужбовців, їхніх сімей та родин загиблих Захисників і Захисниць України. За інформацією місцевих військових адміністрацій, ці ініціативи спрямовані не лише на матеріальну допомогу, а й на соціальний супровід, реабілітацію та інтеграцію ветеранів у цивільне життя.

Такі програми спрямовані на комплексну допомогу – від матеріальної підтримки та реабілітації до збереження історичної пам’яті й створення умов для соціальної адаптації.

