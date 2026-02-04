Середа, 4 Лютого, 2026
За ексголову ДПСУ Сергія Дейнеко внесли заставу в 10 млн гривень

Денис Молотов
За ексголову ДПСУ Сергія Дейнеко внесли заставу в 10 млн гривень
Фото з відкритих джерел: колишній очільник ДПСУ України Сергій Дайнеко.

За колишнього голову Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Сергія Дейнеко внесли заставу у розмірі 10 млн гривень. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у середу, 4 лютого.

📢 «За підозрюваного внесено заставу в 10 млн грн, яку визначено судом», — зазначили у ВАКС.

Минулого тижня Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Дейнеко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень. Одночасно суд визначив заставу у 2 млн гривень для колишнього начальника відділу прикордонної служби «Соломоново» Олександра Марущака.

Обом фігурантам справи також визначено низку процесуальних обов’язків, які діятимуть до 30 березня.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що НАБУ та САП викрили схему систематичного хабарництва серед топпосадовців ДПСУ. Серед підозрюваних опинився й тодішній очільник відомства Сергій Дейнеко, якого було звільнено з посади на початку січня.

Пізніше журналіст Віталій Глагола повідомив про масштабні обшуки на Закарпатті серед прикордонників, які несуть службу на пункті пропуску «Тиса».

☝️ Також того ж дня з’явилася інформація про вилучення детективами НАБУ $850 тисяч готівки на митному посту «Луцьк».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

