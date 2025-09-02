З Німеччини до кордону з Україною запускають нові потяги

Починаючи з 14 грудня 2025 року, кількість залізничних рейсів між Німеччиною та Польщею значно зросте. Про це повідомляє Railmarket, зазначаючи, що співпраця німецького перевізника Deutsche Bahn та польського PKP Intercity забезпечить приріст прямих щоденних рейсів з 11 до 17, що складає 54%.

За інформацією видання, такий крок є частиною масштабної стратегії, спрямованої на задоволення зростаючого попиту пасажирів, а також на покращення інфраструктури залізничного сполучення між ключовими містами обох країн.

Зокрема, новий денний маршрут Лейпциг – Вроцлав – Краків – Перемишль курсуватиме двічі на день в обох напрямках. У статті наголошено, що вперше Лейпциг отримає пряме залізничне сполучення не лише з південними регіонами Польщі, а й із польсько-українським кордоном. Це стане важливим етапом у розвитку транспортної доступності регіону.

Розширення рейсів відкриває нові можливості для пасажирів, забезпечує більш гнучкий графік поїздок та покращує взаємодію між транспортними системами обох країн.

