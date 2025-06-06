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Атака рф пошкодила залізницю на Київщині: потяги змінюють маршрути

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака рф пошкодила залізницю на Київщині: потяги змінюють маршрути

Внаслідок нічної ракетно-дронової атаки 6 червня у Київській області було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Як повідомила «Укрзалізниця», частина потягів Трипільського напрямку тимчасово курсуватиме резервним маршрутом через Фастів — без зупинки на станції Видубичі.

📢 «У зв’язку з пошкодженням колій на Київщині частина поїздів прямує в об’їзд, тому можливі затримки до 90 хвилин. Роботи з відновлення планується завершити до кінця доби», — зазначили в УЗ.

🚆 На Київ резервним маршрутом прямують:
      • №785/791 Кременчук, Кропивницький — Київ;
      • №79 Дніпро — Львів;
      • №119 Дніпро — Хелм;
      • №37 Запоріжжя — Київ.
🚆 Із Києва у зворотному напрямку вирушають:
      • №732 Київ — Запоріжжя;
      • №44 Івано-Франківськ — Черкаси.
☝️ Крім того, для сполучення з Трипіллям запроваджено тимчасові зміни:
      • №6702/01 Підгірці — Миронівка (замість Київ — Миронівка);
      • №6724/23 Миронівка — Підгірці (замість Миронівка — Київ);
      • №6704/03 Підгірці — Миронівка (замість Київ-Волинський — Миронівка).

📢 «Просимо пасажирів із розумінням поставитися до тимчасових змін та незручностей. Усі служби працюють над оперативним усуненням наслідків обстрілу», — підкреслили в «Укрзалізниці».

❗Нагадаємо, у ніч на 6 червня росія здійснила комбіновану повітряну атаку на Київ, використавши балістичні ракети та дрони. Внаслідок обстрілів зафіксовано падіння уламків у кількох районах столиці, виникли пожежі. Також пошкоджено залізничні колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна.

У той же час Тернопіль зазнав потужного ракетного удару. Пошкоджено промислові та інфраструктурні об’єкти, частина міста залишилася без електроенергії та зі з перебоями у водопостачанні.

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