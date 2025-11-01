Субота, 1 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

Вищий антикорупційний суд виніс вирок Роману Насірову

Денис Молотов
Денис Молотов
Вищий антикорупційний суд виніс вирок Роману Насірову

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова винним у зловживанні владою та призначив шість років позбавлення волі. Про це повідомило Суспільне у п’ятницю, 31 жовтня.

Згідно з вироком, Роману Насірову призначено покарання у вигляді шести років ув’язнення, штраф 17 тисяч гривень, а також позбавлення права обіймати певні посади протягом трьох років.

📢 «Ексголову ДФС взяли під варту безпосередньо у залі суду. Вирок наразі не набрав законної сили», — уточнює джерело.

Апеляційна палата ВАКС має розглянути можливі скарги до середини квітня 2026 року. Якщо розгляд не відбудеться у визначений термін, Насіров може уникнути відповідальності через сплив строку давності.

Його спільник, Володимир Новіков, отримав чотири роки позбавлення волі, аналогічний штраф і заборону обіймати державні посади.

Вищий антикорупційний суд виніс вирок Роману НасіровуДосудове слідство встановило, що у 2015–2016 роках Роман Насіров, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, сприяв ухиленню від сплати податків підприємствам, які займалися постачанням газу.

☝️ Внаслідок таких дій держава зазнала збитків у розмірі близько 2 млрд гривень.

Нагадаємо, 25 квітня ВАКС вже брав під варту Романа Насірова, який перед судовими дебатами намагався мобілізуватися, ймовірно, щоб уникнути відповідальності.

👉 Також було повідомлено, що українські правоохоронці спільно з міжнародними партнерами викрили та затримали ще одного учасника мережі шахрайських кол-центрів. Вони діяли на території України та ошукували жителів Європейського Союзу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Санкції США проти рф стали «ударом по відносинах» — пєсков

ПОЛІТИКА

На фронті відбулось 157 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Олександрівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

росія застосовує ракету 9М729, здатну нести ядерну боєголовку, — Reuters

ВАЖЛИВО

Аварія на Кіровоградщині: автобус ТЦК виїхав на червоне світло

КРИМІНАЛ

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні: постраждали діти та медики

ВАЖЛИВО

Знеструмлено сотні населених пунктів після російської атаки

ВАЖЛИВО

Україна передасть партнерам перший список викрадених росією дітей

ВАЖЛИВО

В Україні діють погодинні відключення електроенергії

ВАЖЛИВО

Землетрус сколихнув Туреччину: пошкоджено будівлі, є постраждалі

ПОДІЇ

У Сенаті США готують слухання щодо викрадення українських дітей росією

ПОЛІТИКА

Аеропорт Вільнюса втретє за три дні призупиняв роботу

ПОДІЇ

Зеленський завойовує симпатії виборців Трампа – WSJ

ПОЛІТИКА

Зеленський: рф цілеспрямовано вдарила по дітях і лікарях у Херсоні

ВЛАДА

На Запоріжжі знищено потяг росіян із військовим вантажем

ВАЖЛИВО

Труханов та чиновники Одеси отримали підозру – прокуратура

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"