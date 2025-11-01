Вищий антикорупційний суд виніс вирок Роману Насірову

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова винним у зловживанні владою та призначив шість років позбавлення волі. Про це повідомило Суспільне у п’ятницю, 31 жовтня.

Згідно з вироком, Роману Насірову призначено покарання у вигляді шести років ув’язнення, штраф 17 тисяч гривень, а також позбавлення права обіймати певні посади протягом трьох років.

📢 «Ексголову ДФС взяли під варту безпосередньо у залі суду. Вирок наразі не набрав законної сили», — уточнює джерело.

Апеляційна палата ВАКС має розглянути можливі скарги до середини квітня 2026 року. Якщо розгляд не відбудеться у визначений термін, Насіров може уникнути відповідальності через сплив строку давності.

Його спільник, Володимир Новіков, отримав чотири роки позбавлення волі, аналогічний штраф і заборону обіймати державні посади.

Досудове слідство встановило, що у 2015–2016 роках Роман Насіров, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, сприяв ухиленню від сплати податків підприємствам, які займалися постачанням газу.

☝️ Внаслідок таких дій держава зазнала збитків у розмірі близько 2 млрд гривень.

Нагадаємо, 25 квітня ВАКС вже брав під варту Романа Насірова, який перед судовими дебатами намагався мобілізуватися, ймовірно, щоб уникнути відповідальності.

👉 Також було повідомлено, що українські правоохоронці спільно з міжнародними партнерами викрили та затримали ще одного учасника мережі шахрайських кол-центрів. Вони діяли на території України та ошукували жителів Європейського Союзу.