Середа, 31 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Вибухи в Запоріжжі: окупанти поцілили по промисловій інфраструктурі

Денис Молотов
Вибухи в Запоріжжі: окупанти поцілили по промисловій інфраструктурі 07
Фото: наслідки російських атак на Запоріжжі.

Війська рф завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури в Запоріжжі. Про це 31 січня повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

📢 «Вибух, який чули мешканці Запоріжжя, — наслідки атаки росіян по об’єкту промислової інфраструктури», — зазначив він.

За словами очільника ОВА, внаслідок удару в місті виникло кілька пожеж. Попередньо, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

📢 «Понад чотири години у Запорізькій області триває повітряна тривога. Ворог продовжує терор мирного населення. На фото — наслідки чергового удару», — додав Федоров.

☝️ Аварійні та екстрені служби працюють на місцях ураження, наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині російські війська атакували дроном автомобіль, який розвозив хліб мешканцям прикордонних сіл — постраждав водій.

Також у ніч на 31 грудня рф здійснила масовану атаку дронами-камікадзе на Одесу, внаслідок чого сталися пожежі та були поранені, зокрема діти.

Вибухи в Запоріжжі: окупанти поцілили по промисловій інфраструктурі
Фото: наслідки російських атак на Запоріжжі.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Туск попередив Захід про ризик від “мирних умов” путіна

ВАЖЛИВО

Швеція перерахувала майже €64 млн до Фонду підтримки енергетики України

ЕКОНОМІКА

росія заявила про атаку на резиденцію путіна та пригрозила Україні

ВАЖЛИВО

Гарантії безпеки для України: Київ хоче довший термін, ніж пропонують США

ВАЖЛИВО

Китай запровадив санкції проти компаній і громадян США

ПОЛІТИКА

Україна: заяви рф про удар по резиденції путіна є фейком

ВАЖЛИВО

Генштаб ЗСУ: з початку доби відбулося 130 бойових зіткнень

ВІЙНА

151 бій на фронті, найбільше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Відбулись нові переговори росіян із США щодо «мирної угоди»

ВАЖЛИВО

Окупанти вдарили по енергетиці на Полтавщині

ВІЙНА

путін наказав продовжувати війну проти України

ВАЖЛИВО

На росії зривають дипломатію та затягують війну – Зеленський

ПОЛІТИКА

Боїв за добу поменшало на третину: Генштаб назвав найгарячіші напрямки і оновив карти

ВІЙНА

Врожай-2025: Україна вийшла на друге місце в ЄС за виробництвом зернових

ЕКОНОМІКА

У Сполучених Штатах зіткнулися два гелікоптери: є загиблий

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ