Вибухи в Запоріжжі: окупанти поцілили по промисловій інфраструктурі

Війська рф завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури в Запоріжжі. Про це 31 січня повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

📢 «Вибух, який чули мешканці Запоріжжя, — наслідки атаки росіян по об’єкту промислової інфраструктури», — зазначив він.

За словами очільника ОВА, внаслідок удару в місті виникло кілька пожеж. Попередньо, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

📢 «Понад чотири години у Запорізькій області триває повітряна тривога. Ворог продовжує терор мирного населення. На фото — наслідки чергового удару», — додав Федоров.

☝️ Аварійні та екстрені служби працюють на місцях ураження, наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині російські війська атакували дроном автомобіль, який розвозив хліб мешканцям прикордонних сіл — постраждав водій.

Також у ніч на 31 грудня рф здійснила масовану атаку дронами-камікадзе на Одесу, внаслідок чого сталися пожежі та були поранені, зокрема діти.