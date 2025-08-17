Вибухи у Харкові 17 серпня: під ударом виявилося село Лісне

Вдень 17 серпня в Харкові пролунали вибухи, які спершу пов’язували з ворожою атакою по Київському району міста. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

📢 «В деяких районах Харкова було чутно вибух. Попередньо, під ворожим ударом опинився Київський район. Підрозділи ДСНС виїхали на перевірку», — заявив Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що вибух, який налякав жителів, ймовірно пролунав за межами міста. Згодом інформація про «прильот» у Київському районі не підтвердилася. За оновленими даними, атака сталася у Малоданилівській громаді Харківського району.

Під ударом опинилося село Лісне. Ворожа авіація скинула на населений пункт дві керовані авіаційні бомби (КАБ). Внаслідок вибухів постраждали троє мирних мешканців: 49-річний чоловік та дві жінки віком 48 і 51 рік. Вони отримали гостру реакцію на стрес, однак від госпіталізації постраждалі відмовилися. На місці працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки та документують руйнування.

Таким чином, вибухи, які почули харків’яни вдень 17 серпня, справді були результатом російського обстрілу, проте атака відбулася не у самому Харкові, а в сусідньому селі.

☝️ Нагадаємо, ніч на неділю російські війська знов провели комбінований повітряний удар по Україні. За даними Повітряних сил, більшість цілей українська ППО знищила або придушила засобами радіоелектронної боротьби.

⚠️ Ситуація на Харківщині залишається напруженою: прикордонні громади та населені пункти поблизу міста регулярно потрапляють під удари авіації та артилерії. Місцева влада нагадує про евакуацію в більш безпечні місця для збереження життя та здоров’я від дій російських загарбників.

👉 Також раніше стало відомо, що 14 серпня в Миропільській громаді Сумської області російський FPV-дрон поранив 32-річного чоловіка.