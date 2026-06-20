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Генштаб ЗСУ показав супутникові знімки московського НПЗ

Денис Молотов
Денис Молотов
Генштаб ЗСУ показав супутникові знімки Московського НПЗ
Супутникові знімки наслідків вдалого ураження московського НПЗ / на росії / москва / 20.06.2026

Генеральний штаб ЗСУ опублікував у суботу, 20 червня, супутникові знімки московського нафтопереробного заводу (НПЗ), який нещодавно двічі був успішно уражений Силами оборони України.

Об’єктивний контроль із космосу зафіксував критичні пошкодження виробничих потужностей ворожого паливного гіганта. Ураження стратегічного підприємства безпосередньо у російській столиці призвело до тривалого паралічу промислового вузла.

Завод повністю зупинив переробку сировини. Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6, комбіновану установку переробки нафти (КУПН), три резервуари 10 000 м. куб., а також один об’ємом на 30 000 м. куб. На опублікованих знімках чітко видно, що два резервуари РВС (30 тис. і 10 тис.) повністю знищено, — йдеться в офіційному повідомленні Генштабу в Facebook.

Хронологія та наслідки повітряних атак на підприємство в Капотні

Системні нальоти українських ударних засобів санкційного впливу повністю вивели з ладу технологічний цикл нафтової компанії. Екстрені служби рф кілька днів намагалися впоратися з наслідками далекобійних «прильотів».

Нагадаємо, у ніч проти 18 червня українські безпілотники уразили московський нафтопереробний завод (НПЗ) у Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула величезна пожежа. Пропагандистськи ЗМІ рф назвали цю атаку наймасштабнішою за останні два роки. Після цього місцеві жителі масово жалілися на специфічний «нафтовий» дощ, який забруднив довколишні райони.

До цього, 16 червня, українські дрони вже атакували московський НПЗ у Капотні. Тоді внаслідок точного удару було серйозно пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Це змусило керівництво підприємства тимчасово зупинити свою роботу для проведення аварійного ремонту. Нові влучання остаточно унеможливили швидке відновлення виробництва.

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