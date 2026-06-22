Атака у Чорному морі: удар рф по іноземному судну

Ударний російський БпЛА вдарив по іноземному судну, є втрати серед цивільного екіпажу. Про це у понеділок, 22 червня, офіційно повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Країна-агресор продовжує зухвалий терор на міжнародних морських торговельних шляхах, нехтуючи всіма нормами безпеки мореплавства. Черговий наліт безпілотних апаратів призвів до ураження цивільного флоту та людських жертв.

Зазначається, що внаслідок удару дрона рф на суховантажному судні Туреччини VICTRESS (прапор Панами) виникла масштабна пожежа. На борту судна на момент повітряного нападу перебували дев’ять членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії.

Проведення рятувальної операції українськими моряками

Загоряння конструкцій після вибуху безпілотника загрожувало життю міжнародного екіпажу. На допомогу іноземцям оперативно вирушили українські військові моряки.

Враховуючи складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажі катерів ВМС України успішно провели рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна. Проте військове командування з прикрістю констатувало, що «серед них є втрати».

Постраждалим морякам було невідкладно надано першу медичну допомогу на борту українських катерів. Військові зафіксували всі деталі чергового злочину рф у територіальних водах.

Масштаби руйнувань цивільного флоту та дані про загиблого

Паралельно деталі нічного інциденту оприлюднили профільні відомства, які контролюють рух цивільних вантажів у портах. Ворог намагався заблокувати роботу зернового коридору.

За даними Адміністрації морських портів України (АМПУ), у ніч на 22 червня російські безпілотники атакували два цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів. Внаслідок влучання дрона на судні під прапором Панами спалахнула пожежа. Судно зазнало значних пошкоджень.

Офіційно підтверджено, що під час атаки загинув член екіпажу – 58-річний кухар. Інші вісім моряків були успішно евакуйовані на рятувальному плоту перед приходом катерів ВМС. Також внаслідок цієї масованої повітряної атаки пошкоджень зазнали цивільні судна під прапорами Палау та Белізу. На цих двох бортах постраждалих немає, а самі судна змогли продовжити рух за визначеним маршрутом.

👉 Також нагадаємо, що внаслідок удару російського безпілотника по будинку багатодітної родини у Шосткинському районі Сумської області загинули дитина і двоє дорослих.