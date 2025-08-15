П’ятниця, 15 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

На Сумщині дрон рф атакував цивільного в прикордонному селі

Денис Молотов
Денис Молотов
На Сумщині дрон РФ атакував цивільного в прикордонному селі

14 серпня в Миропільській громаді Сумської області російський FPV-дрон поранив 32-річного чоловіка. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

За його словами, потерпілий «давно евакуювався з прикордонного села, однак цього дня приїхав, щоб навідати свою домівку». Коли він повертався, потрапив під ворожу атаку.

📢 «Ворог цинічно продовжує атакувати цивільних, їхні домівки і транспорт», – наголосив Григоров.

Керівник ОВА закликав жителів регіону утримуватися від поїздок у прикордонні населені пункти, які регулярно перебувають під обстрілами та з яких триває евакуація.

Крім того, цього ж дня російські війська завдали удару по селу в Битицькому старостаті Сумської громади керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач.

📌 Раніше повідомлялося, що напередодні росіяни обстріляли цивільне авто на Сумщині, поранивши двох людей. А 9 серпня внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю в Запорізькому районі загинули двоє людей.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Генштаб про ситуацію на фронті: 79 бойових зіткнень за добу, третина – на Покровському напрямку

ВІЙНА

У Міноборони збільшили фінансування батальйонів на передовій

ВЛАДА

Балістичний удар по Кременчуку: два вибухи та уламки ракет у місті

ВІЙНА

Україна та росія здійснили 67-й обмін полоненими

ВАЖЛИВО

Атака на Запоріжжя: росіяни скинули КАБ на автовокзал, десятки поранених

ВАЖЛИВО

Опозиційний лідер Угорщини звинуватив рф у втручанні у вибори

ПОЛІТИКА

Генсек ООН: мир в Україні має бути справедливим і стійким

ПОЛІТИКА

путін підготував для США два сценарії врегулювання війни в Україні — ЗМІ

ПОЛІТИКА

Трамп анонсував зустріч з путіним і обмін територіями – ЗМІ

ВАЖЛИВО

На росії заблокували голосові дзвінки у Telegram і WhatsApp

ПОДІЇ

Традиції, творчість і єдність: як працюють культурні центри Сватівщини

ЛУГАНЩИНА

Дітей з Луганщини запрошують на творчий конкурс «Що для мене Україна?»

ЛУГАНЩИНА

Британія та США скликають зустріч радників з безпеки щодо війни в Україні

ВАЖЛИВО

На Донеччині оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми ще з 19 населених пунктів

ВІЙНА

Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф – ООН

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"