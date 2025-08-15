На Сумщині дрон рф атакував цивільного в прикордонному селі

14 серпня в Миропільській громаді Сумської області російський FPV-дрон поранив 32-річного чоловіка. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

За його словами, потерпілий «давно евакуювався з прикордонного села, однак цього дня приїхав, щоб навідати свою домівку». Коли він повертався, потрапив під ворожу атаку.

📢 «Ворог цинічно продовжує атакувати цивільних, їхні домівки і транспорт», – наголосив Григоров.

Керівник ОВА закликав жителів регіону утримуватися від поїздок у прикордонні населені пункти, які регулярно перебувають під обстрілами та з яких триває евакуація.

Крім того, цього ж дня російські війська завдали удару по селу в Битицькому старостаті Сумської громади керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач.

📌 Раніше повідомлялося, що напередодні росіяни обстріляли цивільне авто на Сумщині, поранивши двох людей. А 9 серпня внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю в Запорізькому районі загинули двоє людей.