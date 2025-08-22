Неділя, 24 Серпня, 2025
ЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

ВПО з Луганщини залучать до підготовки національного спротиву

Денис Молотов
В Україні розпочато нову ініціативу, спрямовану на посилення обороноздатності держави. Йдеться про підготовку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із Луганської області, які нині проживають на території Дніпропетровщини. Відповідний Меморандум про співпрацю підписали Луганська та Дніпропетровська обласні державні адміністрації разом із комунальним закладом «Дніпропетровський обласний центр підготовки населення до національного спротиву Дніпропетровської обласної ради».

📢 «Підготовка цивільних громадян до протидії ворогу є невід’ємною складовою нашої обороноздатності та одним із чинників стримування противника», – заявив перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Олексій Смирнов, коментуючи підписання документа.

За домовленістю, переселенців із Луганщини активно залучатимуть до заходів із підготовки до національного спротиву. Навчання відбуватиметься саме на базі Дніпропетровського центру, який уже має відповідну інфраструктуру та досвід роботи з подібними програмами.

Ініціатива, як підкреслюють у Луганській ОВА, дозволить посилити координацію між регіонами та зробить захист держави більш системним. Спільні дії спрямовані на забезпечення незалежності й територіальної цілісності України навіть в умовах війни.

📢 «До формування навчальних груп долучатимуться працівники наших військових адміністрацій та комунальних установ. На жаль, ми не можемо створити такий центр на Луганщині. Але радо співпрацюватимемо із Дніпропетровщиною. Адже маємо спільну мету – посилити стійкість людей і захистити громади», – наголосив Олексій Смирнов.

💪 Участь у підготовці зможуть взяти цивільні громадяни віком від 18 до 60 років. Для учасників передбачені комплексні програми, які охоплюють ключові напрями:

  • основи міжнародного та гуманітарного права;
  • вогнева та фізична підготовка;
  • інженерні та тактичні навички;
  • психологічна стійкість та домедична допомога;
  • орієнтування на місцевості;
  • робота з безпілотними системами.

Таким чином, переселенці з Луганської області матимуть можливість не лише здобути корисні знання й навички, а й відчути свою безпосередню участь у захисті України. Ініціатива сприятиме посиленню взаємодії громад та формуванню готовності суспільства протистояти будь-яким загрозам.

☝️ Також нагадаємо, що жителі Луганської області, які втратили роботу через війну та готові працевлаштуватися в інших містах, отримають фінансову допомогу. Загальна сума передбачених коштів становить 38,41 млн грн.

