На допомогу ВПО Луганщини з працевлаштуванням передбачено 38 млн грн

Жителі Луганської області, які втратили роботу через війну та готові працевлаштуватися в інших містах, отримають фінансову допомогу. Загальна сума передбачених коштів становить 38,41 млн грн. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у неділю, 17 серпня.

У рамках цієї ініціативи 24 із 26 військових адміністрацій населених пунктів регіону внесли зміни до чинних або розробили нові Програми підтримки працевлаштування для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Луганщини.

Програми охоплюють кілька ключових напрямів:

допомога в пошуку роботи у нових громадах;

фінансова підтримка у випадку працевлаштування в іншому населеному пункті (відшкодування витрат на переїзд, оренду житла або отримання гуманітарної допомоги);

сприяння у пошуку тимчасового чи постійного житла;

допомога в адаптації та інтеграції переселенців у нових громадах та інше.

Завдяки цим заходам переселенці з Луганщини зможуть не лише знайти роботу, а й отримати додаткові гарантії соціальної та побутової підтримки у новому місці проживання.

Детальніше з місцевими програмами підтримки ВПО та обсягами фінансування можна ознайомитися за 👉 посиланням.

