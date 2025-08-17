Неділя, 17 Серпня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

На допомогу ВПО Луганщини з працевлаштуванням передбачено 38 млн грн

Денис Молотов
Денис Молотов
На допомогу ВПО Луганщини з працевлаштуванням передбачено 38 млн грн

Жителі Луганської області, які втратили роботу через війну та готові працевлаштуватися в інших містах, отримають фінансову допомогу. Загальна сума передбачених коштів становить 38,41 млн грн. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у неділю, 17 серпня.

У рамках цієї ініціативи 24 із 26 військових адміністрацій населених пунктів регіону внесли зміни до чинних або розробили нові Програми підтримки працевлаштування для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Луганщини.

Програми охоплюють кілька ключових напрямів:
  • допомога в пошуку роботи у нових громадах;
  • фінансова підтримка у випадку працевлаштування в іншому населеному пункті (відшкодування витрат на переїзд, оренду житла або отримання гуманітарної допомоги);
  • сприяння у пошуку тимчасового чи постійного житла;
  • допомога в адаптації та інтеграції переселенців у нових громадах та інше.

Завдяки цим заходам переселенці з Луганщини зможуть не лише знайти роботу, а й отримати додаткові гарантії соціальної та побутової підтримки у новому місці проживання.

Детальніше з місцевими програмами підтримки ВПО та обсягами фінансування можна ознайомитися за 👉 посиланням.

☝️ Також нагадаємо, що три дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) з Луганської області, які виховують по десять дітей кожен, отримали нові будинки в Одесі. Житло придбали в межах державної програми.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

126 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де найгарячіше на фронті

ПОДІЇ

Луганський центр народної творчості зміцнює культурні зв’язки з Литвою

ЛУГАНЩИНА

Українці мають чудову можливість сплатити штраф ТЦК через Резерв+

СУСПІЛЬСТВО

Третина боїв сьогодні на Покровському напрямку, втрати ворога тут сягнули 172 окупантів – Генштаб

ВІЙНА

У Харкові чоловік ножем протидіяв працівникам ТЦК та поліціянтам

КРИМІНАЛ

Зеленський зробив заяву про територіальні питання

ВАЖЛИВО

П’ять традицій Сіверськодонецького району поповнили Нацперелік спадщини

ЛУГАНЩИНА

В Алясці готують військову базу для переговорів путіна та Трампа

ПОЛІТИКА

На фронті з початку року відбулось 133 бойових зіткнення – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф – ООН

ПОДІЇ

Азербайджан надає Україні $2 млн після атак рф

ВАЖЛИВО

У готелі Анкориджа виявили секретні документи про зустріч Трампа і путіна

ПОДІЇ

Доходи під контролем: як уникати помилок у фінансовому обліку

СУСПІЛЬСТВО

Кремінська громада компенсує витрати на проїзд дітей до літніх таборів

ЛУГАНЩИНА

Дональд Трамп повідомив, що вирушає на росію

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"