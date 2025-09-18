Волгоградський НПЗ на росії зазнав удару й зупинив виробництво

У ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України здійснили удар по Волгоградському НПЗ, що розташований у Волгоградській області на росії. Про це у четвер повідомили в ССО.

📢 «У ніч на 18 вересня 2025 року, підрозділами Сил спеціальних операцій уражено Волгоградський НПЗ, що в Волгоградській області рф… За попередньою інформацією, зупинено роботу НПЗ», – зазначено в офіційному повідомленні.

Цей завод є найбільшим виробником пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі на росії. Щороку він переробляє 15,7 мільйона тонн нафти, що становить близько 5,6% усієї нафтопереробки рф. Підприємство напряму забезпечує пальним російську армію.

Раніше в ніч на четвер місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів у Волгограді. У соцмережах з’явилися повідомлення, що ціллю міг бути завод концерну «Лукойл».

Це не перший удар по стратегічному об’єкту: у серпні Волгоградський НПЗ вже двічі ставав мішенню атак. Унаслідок влучань тоді спалахували масштабні пожежі, а підприємство було змушене призупиняти роботу.

Сьогодні ж стало відомо ще про одну атаку на території росії. Дрони вразили завод «Газпрому» у Башкирії, що розташований за 1300 кілометрів від кордону з Україною. На підприємстві ТОВ «Газпром нафтохім Салават» спалахнула потужна пожежа.

☝️ Також нагадаємо, що у російському місті Пенза вранці 8 вересня пролунали потужні вибухи, які пошкодили критичну нафтогазову інфраструктуру.