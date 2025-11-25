Вода в Харкові: обмеження та знижений тиск через нічні атаки рф

У Харкові станом на 25 листопада подача води здійснюється за графіком через пошкодження критичної інфраструктури під час нічних атак російських загарбників. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За словами очільника міста, приблизно десять ударних безпілотників типу «Shahed» вночі атакували підстанцію АТ «Харківобленерго», яка є ключовою для забезпечення міста водою. Через пошкодження енергооб’єкта комунальні служби перевели Харків на резервні схеми живлення. Мер зазначив, що це система «енергетичного острова», яку місто створювало заздалегідь, і вона дозволяє підтримувати водопостачання навіть у кризових умовах.

📢 «Комунальні служби безперервно працюють над відновленням водопостачання після пошкодження енергооб’єкта», – додав Ігор Терехов.

Нині близько 60% абонентів Харкова мають стабільну подачу води. У деяких районах міста введені тимчасові обмеження та спостерігається знижений тиск через ремонтні роботи та відновлення пошкодженої інфраструктури.

☝️ Нагадаємо, що ввечері 23 листопада російські війська вже завдавали удару по Харкову за допомогою безпілотників. Тоді вибухи спричинили масштабні перебої у різних районах міста та додаткові проблеми з водопостачанням і електроживленням.

Влада міста закликає мешканців зберігати спокій, дотримуватися графіка подачі води та економно використовувати ресурс, поки тривають роботи з відновлення енергопостачання та ліквідації наслідків атаки.

👉 Також стало відомо, що нічна атака на столицю стала однією з найбільш руйнівних за останній час. Саме нічна атака на Київ призвела до загибелі щонайменше сімох людей, ще 20 було поранено.