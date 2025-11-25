Наслідки нічної атаки на Київ: руйнування, жертви та рятувальні роботи

Нічна атака на столицю стала однією з найбільш руйнівних за останній час. Саме нічна атака на Київ призвела до загибелі щонайменше сімох людей, ще 20 було поранено. Рятувальникам вдалося врятувати 18 осіб, серед них трьох дітей. Підрозділи ДСНС працювали одночасно в кількох районах, де фіксувалися прямі влучання та падіння уламків. Роботи з ліквідації наслідків тривали всю ніч і продовжуються станом на ранок.

📢 “20 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. 7 із них наразі перебувають у стаціонарах медзакладів. У тому числі одна дитина.

Загинули 7 людей”, – повідомив оновлену інформацію мер Києва, Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі.

рф веде війну з цивільною інфраструктурою👇

У Печерському районі ворог поцілив у 22-поверховий житловий будинок на рівні 4–5 поверхів. Руйнування охопили кілька рівнів — від четвертого до восьмого поверху. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на п’ятому поверсі та продовжили розбір конструкцій. Під час робіт вдалося врятувати одну маломобільну людину. Фахівці тримають під контролем ситуацію та перевіряють пошкоджені приміщення, щоб виключити ризики подальшого обвалу.

Найскладніша ситуація склалася у Дніпровському районі, де ракета або уламки влучили у дев’ятиповерховий житловий будинок. Пожежа охопила шостий та сьомий поверхи. За оновленими даними — і частину п’ятого та восьмого поверхів. Вогонь загрожував швидким поширенням, тому рятувальники діяли максимально оперативно. На місці загинули дві людини, п’ятеро були травмовані. Загалом у Дніпровському районі вдалося врятувати сімнадцять людей, серед них трьох дітей.

Також у цьому районі сталося влучання у двоповерхову будівлю. Пожежі не виникло, але споруда зазнала пошкоджень. Окремо зафіксовано влучання у гаражі, де загорілося близько п’ятдесяти квадратних метрів площі.

Руйнування на території гаражного кооперативу охопили чотириста квадратних метрів. Пожежу у цьому секторі продовжували гасити й після локалізації основних осередків горіння.

У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території приватного сектору. Пожежі та потерпілих тут не зафіксували, однак спеціалісти перевіряли ділянки на наявність вибухонебезпечних предметів.

Окремо рятувальники працювали також у Деснянському районі, де продовжували розбирати завали будівель, пошкоджених під час атаки. Загалом до ліквідації наслідків у столиці залучили дев’яносто п’ять фахівців ДСНС та двадцять шість одиниць техніки. Серед них була й важка інженерна техніка, необхідна для розбору завалів багатоповерхівок.

У Дніпровському районі додатково працювали психологи ДСНС. Вони надали допомогу 140 людям, які пережили обстріл і евакуацію. Такі консультації необхідні, адже наслідки нічної атаки на Київ спричинили значний стрес і шок для багатьох мешканців постраждалих будинків.

ДСНС наголошує, що інформація про результати роботи рятувальників буде оновлюватися. Роботи з ліквідації наслідків нічної атаки на Київ тривають, адже спеціалісти продовжують пошук можливих потерпілих та перевіряють конструкції на безпечність.

1 з 25

👉 Також було повідомлено, що четверо мешканців Київської області постраждали через ворожу атаку на Київщину вночі, зокрема серед поранених є неповнолітня.