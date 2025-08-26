Влада Луганщини прозвітувала про соцзахист чорнобильців: виплати, програми, допомога

Заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська взяла участь онлайн у засіданні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України. У центрі обговорення були питання посилення соціального захисту громадян, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. А також підготовка до вшанування 40-х роковин трагедії. Про це повідомила Луганська ОВА у вівторок, 26 серпня.

Учасники засідання приділили увагу аналізу ситуації із соціальним та медичним забезпеченням чорнобильців. Розглянули питання правового захисту та вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

У своєму виступі Катерина Безгинська розповіла про нинішні виклики Луганщини. Вона наголосила, що більша частина території області перебуває під тимчасовою окупацією російських загарбників, а на деокупованих землях досі точаться активні бойові дії.

📊 За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 серпня 2025 року в Луганській області перебувають на обліку понад 6,5 тисяч осіб, які мають статус постраждалих від ЧАЕС. Зокрема, 1529 громадян отримують пенсію по інвалідності у зв’язку з ліквідацією наслідків катастрофи, 1444 людини – пенсію за віком, а 268 людей – пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Крім того, 3289 громадян отримують щомісячні додаткові виплати за шкоду здоров’ю, серед яких є 257 військовослужбовців.

📈 З липня 2025 року призначення і виплату соціальних допомог чорнобильцям передано Пенсійному фонду України. Лише протягом першого півріччя постраждалим було виплачено понад 16,6 млн грн у межах державної програми соціального захисту. Ці кошти спрямували, зокрема, на компенсацію відпусток та додаткові виплати.

✅ Особливу увагу зосереджено на забезпеченні житлом.

Станом на серпень 2025 року на квартирному обліку в області перебувають 24 сім’ї та окремі громадяни, які потребують поліпшення житлових умов. Серед них – 11 сімей категорії 1 (з урахуванням сімей померлих), одна особа з інвалідністю категорії 1Д (особа з інвалідністю) та 12 сімей категорії 2.

У громадах Луганщини нині діють 147 програм підтримки чорнобильців, які реалізуються 26 міськими і селищними та 4 районними військовими адміністраціями. Загальний обсяг фінансування перевищує 525 млн грн, з яких уже використано частину коштів. До Міжнародного дня пам’яті Чорнобильської катастрофи одноразову матеріальну допомогу на суму 217 тис. грн отримали 77 людей та сімей померлих ліквідаторів.

✅ Важливим напрямом стала і підтримка через гуманітарні хаби та шелтери.

На території України функціонують 37 таких центрів Луганщини. В них постраждалі мають доступ до правової допомоги, медичних і соціальних консультацій, психологічної підтримки та послуг служби зайнятості. Для швидкого доступу до інформації діють гарячі лінії Департаменту й управлінь соціального захисту області.

Попри війну та складну безпекову ситуацію, Луганська область продовжує забезпечувати чорнобильців підтримкою. Ці заходи спрямовані на збереження гідного рівня соціального захисту громадян, які пережили наслідки найбільшої техногенної катастрофи XX століття.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що військовими адміністраціями Щастинського району розгорнуто масштабні цільові програми соціальної підтримки ветеранів та військовослужбовців, а також їхніх родин.