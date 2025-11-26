Середа, 26 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Стало відомо як Віткофф допоміг путіну вплинути на Трампа

Денис Молотов
Денис Молотов
Стало відомо як Віткофф допоміг путіну вплинути на Трампа

Впливова інформаційна агенція Bloomberg оприлюднила нові подробиці про контакти між Вашингтоном і кремлем, які передували появі американської «мирної угоди». Йдеться про запис телефонної розмови спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з помічником російського диктатора юрієм ушаковим.

Зміст обговорення свідчить про те, що кремль активно намагався впливати на те, як Дональду Трампу буде представлено ідею потенційної мирної домовленості щодо України. У центрі цих розмов перебувала «мирна угода», яка згодом стала частиною плану з 28 пунктів, сформованого без відома Києва чи європейських партнерів.

Bloomberg зазначає, що бесіда між Віткоффом і ушаковим відбулася 14 жовтня і тривала понад п’ять хвилин. Під час розмови американський спецпосланець повідомив, що високо цінує путіна і вже передав Трампу свою думку про те, що росія нібито прагнула врегулювання. Він звернув окрему увагу на те, що найближчим часом до Вашингтона мав прибути Володимир Зеленський, і запропонував Ушакову організувати дзвінок путіна президентові США до цієї зустрічі.

У розмові прозвучала дослівна пропозиція Віткоффа, яку цитує Bloomberg:

📢 «Зеленський приїде до Білого дому в п’ятницю. Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що, якщо можливо, ми повинні поговорити з вашим босом перед цією п’ятничною зустріччю».

У відповідь ушаков уточнив, чи буде путіну «корисно» зателефонувати Трампу. Віткофф підтвердив, що такий крок варто зробити, і запропонував російському диктатору почати розмову з привітання Трампа через домовленість щодо Гази, яка була досягнута незадовго до їхнього контакту. Він радив наголосити, що москва підтримала цю ініціативу, і що путін нібито поважає американського лідера.

📢 «Тоді це буде справді хороший дзвінок».

Запис Bloomberg підтверджує, що такий дзвінок відбувся вже 16 жовтня, тобто через два дні після консультацій між Віткоффом і ушаковим. Після розмови Трамп несподівано для багатьох заявив про бажання зустрітися з путіним у Будапешті, хоча раніше неодноразово критикував російського диктатора.

У матеріалі також ідеться про те, що під час бесіди Віткофф обговорив з ушаковим можливі умови майбутньої «мирної угоди» між росією та Україною, які пізніше стали основою плану з 28 пунктів. Він відкрито натякав, що бачив спосіб домовитися щодо територій, хоча й намагався подати це як прагматичний підхід.

Дослівно він сказав:

📢 «Я вам скажу, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, десь обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов давайте говорити з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент (Трамп. – Ред.) надасть мені багато свободи і повноважень для досягнення угоди».

Далі Віткофф додав:

📢 «Можливо, він (путін – ред.) скаже президенту Трампу: знаєте, Стів і юрій обговорювали дуже схожий план із 20 пунктів із досягнення миру (в Україні – ред.), і це, на нашу думку, може трохи зрушити ситуацію з мертвої точки, ми відкриті для подібних пропозицій».

Судячи зі змісту запису, ушаков сприйняв частину рекомендацій. У матеріалі передають його позицію так, як було сказано: путін «привітає» Трампа і заявить:

📢 «Пан Трамп – справжній миротворець».

Bloomberg також отримало другий запис, датований 29 жовтня. На ньому російський посередник кирило дмитрієв та ушаков обговорювали, наскільки наполегливо москва має відстоювати свої вимоги в межах будь-якої «мирної угоди». ушаков наполягав, що кремль має просити «максимум», оскільки турбувався, що США можуть скоротити запропонований варіант і оголосити, що угода вже досягнута, що могло б поставити під загрозу самі переговори.

дмитрієв запропонував неофіційно поділитися документом з американською стороною. Він вважав, що навіть якщо США не погодяться на всі пункти, вони просунуть щось дуже близьке до російського варіанту. Він також пообіцяв пояснити все так, як від нього очікують, щоб ушаков міг пізніше обговорити документ зі «Стівом».

Bloomberg підкреслює, що не має можливості достеменно з’ясувати, у якому вигляді росія передала свої пропозиції США і як саме вони вплинули на план з 28 пунктів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що цей документ включав низку шокуючих поступок, яких вимагали від України. Після переговорів американської, української та європейських делегацій план був скорочений до 19 пунктів.

👉 Також було повідомлено, що Україна погодилася з умовами так званої «мирної угоди», яку запропонували Сполучені Штати, однак частина пунктів потребує додаткового узгодження.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Окупанти вдарили по енергоінфраструктурі Києва та п’яти областей

ВАЖЛИВО

Уряд створив Національну раду з гарантій прав дитини

ВЛАДА

Кількість загиблих у Тернополі зросла: знайшли тіло ще однієї жінки

ВАЖЛИВО

Орбан підтримав мирний план США для України та закликав ЄС приєднатися

ПОДІЇ

Маніпуляція свідомістю: підготовка сцени

ЕКСКЛЮЗИВ

Європейські країни проти «мирного плану» США для України

ВАЖЛИВО

Генштаб оновив карту бойових дій: на фронті 183 бої, третина – на Покровському напрямку

ВІЙНА

Фейк: Шон Пенн відмовився від поїздки в Україну через корупційний скандал

СТОПФЕЙК

Наслідки атаки на Тернопіль: кількість поранених зросла

ВАЖЛИВО

Рада підтримала звільнення Галущенка з посади міністра юстиції

ВАЖЛИВО

Кая Каллас про можливість повернення росії до G8

ВАЖЛИВО

Cин мера з Черкащини отримував соцвиплати за фіктивну інвалідність

КРИМІНАЛ

Екс-прем’єр Британії повідомив про лікування від раку

СУСПІЛЬСТВО

Рубіо заявив, що дедлайн «плану миру» може змінитися

ВАЖЛИВО

Україна й США працюватимуть над пунктами мирного плану

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ