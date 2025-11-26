Стало відомо як Віткофф допоміг путіну вплинути на Трампа

Впливова інформаційна агенція Bloomberg оприлюднила нові подробиці про контакти між Вашингтоном і кремлем, які передували появі американської «мирної угоди». Йдеться про запис телефонної розмови спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з помічником російського диктатора юрієм ушаковим.

Зміст обговорення свідчить про те, що кремль активно намагався впливати на те, як Дональду Трампу буде представлено ідею потенційної мирної домовленості щодо України. У центрі цих розмов перебувала «мирна угода», яка згодом стала частиною плану з 28 пунктів, сформованого без відома Києва чи європейських партнерів.

Bloomberg зазначає, що бесіда між Віткоффом і ушаковим відбулася 14 жовтня і тривала понад п’ять хвилин. Під час розмови американський спецпосланець повідомив, що високо цінує путіна і вже передав Трампу свою думку про те, що росія нібито прагнула врегулювання. Він звернув окрему увагу на те, що найближчим часом до Вашингтона мав прибути Володимир Зеленський, і запропонував Ушакову організувати дзвінок путіна президентові США до цієї зустрічі.

У розмові прозвучала дослівна пропозиція Віткоффа, яку цитує Bloomberg:

📢 «Зеленський приїде до Білого дому в п’ятницю. Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що, якщо можливо, ми повинні поговорити з вашим босом перед цією п’ятничною зустріччю».

У відповідь ушаков уточнив, чи буде путіну «корисно» зателефонувати Трампу. Віткофф підтвердив, що такий крок варто зробити, і запропонував російському диктатору почати розмову з привітання Трампа через домовленість щодо Гази, яка була досягнута незадовго до їхнього контакту. Він радив наголосити, що москва підтримала цю ініціативу, і що путін нібито поважає американського лідера.

📢 «Тоді це буде справді хороший дзвінок».

Запис Bloomberg підтверджує, що такий дзвінок відбувся вже 16 жовтня, тобто через два дні після консультацій між Віткоффом і ушаковим. Після розмови Трамп несподівано для багатьох заявив про бажання зустрітися з путіним у Будапешті, хоча раніше неодноразово критикував російського диктатора.

У матеріалі також ідеться про те, що під час бесіди Віткофф обговорив з ушаковим можливі умови майбутньої «мирної угоди» між росією та Україною, які пізніше стали основою плану з 28 пунктів. Він відкрито натякав, що бачив спосіб домовитися щодо територій, хоча й намагався подати це як прагматичний підхід.

Дослівно він сказав:

📢 «Я вам скажу, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, десь обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов давайте говорити з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент (Трамп. – Ред.) надасть мені багато свободи і повноважень для досягнення угоди».

Далі Віткофф додав:

📢 «Можливо, він (путін – ред.) скаже президенту Трампу: знаєте, Стів і юрій обговорювали дуже схожий план із 20 пунктів із досягнення миру (в Україні – ред.), і це, на нашу думку, може трохи зрушити ситуацію з мертвої точки, ми відкриті для подібних пропозицій».

Судячи зі змісту запису, ушаков сприйняв частину рекомендацій. У матеріалі передають його позицію так, як було сказано: путін «привітає» Трампа і заявить:

📢 «Пан Трамп – справжній миротворець».

Bloomberg також отримало другий запис, датований 29 жовтня. На ньому російський посередник кирило дмитрієв та ушаков обговорювали, наскільки наполегливо москва має відстоювати свої вимоги в межах будь-якої «мирної угоди». ушаков наполягав, що кремль має просити «максимум», оскільки турбувався, що США можуть скоротити запропонований варіант і оголосити, що угода вже досягнута, що могло б поставити під загрозу самі переговори.

дмитрієв запропонував неофіційно поділитися документом з американською стороною. Він вважав, що навіть якщо США не погодяться на всі пункти, вони просунуть щось дуже близьке до російського варіанту. Він також пообіцяв пояснити все так, як від нього очікують, щоб ушаков міг пізніше обговорити документ зі «Стівом».

Bloomberg підкреслює, що не має можливості достеменно з’ясувати, у якому вигляді росія передала свої пропозиції США і як саме вони вплинули на план з 28 пунктів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що цей документ включав низку шокуючих поступок, яких вимагали від України. Після переговорів американської, української та європейських делегацій план був скорочений до 19 пунктів.

1 з 7

👉 Також було повідомлено, що Україна погодилася з умовами так званої «мирної угоди», яку запропонували Сполучені Штати, однак частина пунктів потребує додаткового узгодження.