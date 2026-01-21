Віткофф зібрався до путіна на москву для переговорів

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф у четвер планує зустрітися з російським диктатором володимиром путіним у москві. Про це він повідомив у коментарі для CNBC у середу, 21 січня.

За словами Віткоффа, вже наступного дня він разом із зятем президента США Джаредом Кушнером візьме участь у переговорах у російській столиці. Він зазначив, що ініціатива зустрічі виходила від російської сторони, а обговорення «мирного плану» США щодо України наразі просувається.

📢 «Ми зближуємо всіх… сподіваємося, що незабаром зможемо оголосити щось хороше. Зараз ми дійшли до земельних угод. Я думаю, що у нас є кілька дуже, дуже хороших ідей щодо цього, і, сподіваюся, ми зможемо досягти певного прогресу в цьому», — заявив Віткофф.

На запитання журналістів, чи вірить він у готовність путіна піти на угоду для завершення майже чотирирічної війни проти України, Віткофф відповів ствердно: «Так».

☝️ У кремлі вже підтвердили майбутню зустріч. Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив: «Такі контакти є у завтрашньому графіку президента».

Раніше Стів Віткофф шість разів зустрічався з володимиром путіним. Востаннє такі переговори відбулися у москві 3 грудня 2025 року, участь у них також брав Джаред Кушнер.

Крім того, напередодні стало відомо, що Віткофф і Кушнер провели переговори з кирилом дмитрієвим, який представляє інтереси путіна. Зустріч відбулася у швейцарському Давосі.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що створена ним «рада миру» у майбутньому може замінити Організацію Об’єднаних Націй (ООН), яку він розкритикував за неефективність у припиненні збройних конфліктів.