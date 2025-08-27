Середа, 27 Серпня, 2025
Віткофф: Трамп працює над врегулюванням війни рф проти України

США розраховують добитися врегулювання війни росії проти України вже до кінця поточного року. Про це заявив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф під час урядового засідання у Вашингтоні, в якому взяв участь і глава Білого дому Дональд Трамп.

За словами Віткоффа, нинішня адміністрація США показала високу ефективність у вирішенні міжнародних криз. Він зазначив, що Трамп менш ніж за рік «завершив навіть більше семи конфліктів».

📢 «Я чую про це, подорожуючи по всьому світу. У місцях, де звільняють заручників, про вас говорять із глибокою повагою. Це справді вражає», – підкреслив спецпредставник.

Він також заявив, що концепція «мир через силу» демонструє результативність. США наразі одночасно ведуть перемовини щодо трьох великих кризових напрямів – війни росії проти України, конфлікту на Близькому Сході та протистояння Ірану з Ізраїлем і ХАМАС.

📢 «У нас цього тижня зустрічі щодо всіх трьох цих конфліктів, і ми сподіваємося врегулювати їх до кінця року. Ваша команда – це щось неймовірне», – сказав Віткофф.

☝️ Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що у випадку припинення бойових дій, гарантії безпеки Україні мають насамперед надавати європейські партнери, хоча й США також відіграватимуть свою роль у цьому процесі.

👉 Також президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни росії проти України.

