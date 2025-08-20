Відсутність Польщі на переговорах у Вашингтоні спричинила суперечку

Відсутність польських представників на переговорах щодо України, які відбулися у Вашингтоні за участі президента США Дональда Трампа та шостого президента України Володимира Зеленського, стала причиною політичної суперечки у Варшаві між польським урядом і Канцелярією президента. Про це повідомило видання PAP.

✅ На зустрічі у Білому домі були присутні:

голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

генеральний секретар НАТО Марк Рютте;

президент Франції Еммануель Макрон;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;

прем’єрка Італії Джорджа Мелоні;

президент Фінляндії Александр Стубб.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X (колишній Twitter) підкреслив, що запрошення на такі зустрічі залежить від президента США. Він зазначив, що у Кароля Навроцького, президента Польщі, існують «привілейовані відносини» з Дональдом Трампом. Він закликав використовувати їх в інтересах Варшави та всієї Європи.

Однак міністр Канцелярії президента Марцін Пшидач заявив, що питання участі Польщі у зустрічі формату «коаліції охочих» обговорювалося ще раніше за участю самого Сікорського. За його словами, тоді глава МЗС не висловив готовності щодо присутності Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький наголосив, що у форматі «Коаліції охочих» країну вже тривалий час представляє уряд. Він також повідомив, що 3 вересня планує власну зустріч із Дональдом Трампом, на якій серед головних тем буде безпека та мир в Україні.

Політична суперечка у Польщі викликала різні оцінки.

Опозиційна партія «Конфедерація» назвала відсутність представника у Вашингтоні доказом слабкості польської допомоги Україні. Лідер партії Славомір Ментцен заявив, що такий підхід є наслідком «політичного романтизму» та шкодить інтересам держави. Також він під час президентської кампанії раніше критикував допомогу Україні, стверджуючи, що поляки не мають фінансувати соціальні виплати для іноземців.

Представники правлячої коаліції натомість відкинули ці закиди. Катажина Кєрзек-Коперська з партії «Громадянська платформа» пояснила, що проблема виникла через недоліки у комунікації між радниками президента, а не через провал зовнішньої політики. Вона наголосила, що відмова від підтримки України є загрозою для безпеки самої Польщі, адже стабільна Україна гарантує стабільність регіону.

Урядові джерела підкреслили, що формат переговорів у Вашингтоні був аналогічним до попередніх онлайн-нарад європейських лідерів, де Польщу представляв саме президент Навроцький. Водночас на нещодавній зустрічі країн ЄС державу представляв міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

☝️ Також нагадаємо, що після переговорів у Білому домі, на яких були присутні президент України Володимир Зеленський та європейські чиновники, близько десяти країн заявили про готовність направити свої військові контингенти до України.